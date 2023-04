To FBI προειδοποιεί: Γιατί δεν πρέπει να φορτίζουμε το κινητό σε δημόσιες θύρες USB

Το FBI προειδοποιεί τους χρήστες σχετικά με τους δημόσιους σταθμούς φόρτισης και τι πρέπει να αποφεύγουν.

Όπως σημειώνει, απατεώνες έχουν καταφέρει να «καταλάβουν» δημόσιους φορτιστές και έτσι έχουν τη δυνατότητα να μολύνουν συσκευές με κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να δώσει στους χάκερ πρόσβαση στο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας.

Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως «juice jacking» και επιτρέπει σε εγκληματίες να χρησιμοποιούν τα καλώδια USΒ για να «φυτεύουν» ιούς ή να υποκλέπτουν δεδομένα μέσα σε λίγα λεπτά.

«Αποφύγετε τη χρήση δωρεάν σταθμών φόρτισης σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία ή εμπορικά κέντρα. Οι κακοποιοί έχουν βρει τρόπους να χρησιμοποιούν δημόσιες θύρες USB για να εισάγουν κακόβουλο λογισμικό και λογισμικό παρακολούθησης σε συσκευές. Έχετε μαζί σας τον δικό σας φορτιστή και το δικό σας καλώδιο USB και χρησιμοποιήστε αντ’ αυτού μια πρίζα» αναφέρει το FBI.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023