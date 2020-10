Το Facebook κατέβασε ανάρτηση του Τραμπ που εξισώνει τη γρίπη με τον κορωνοϊό – Ειδοποίηση και στο Twitter

Με μια ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να υποβαθμίσει την επικινδυνότητα του κορωνοϊού, παροιμοιάζοντάς τον με την κοινή γρίπη. Η ανάρτηση «χτυπήθηκε» ως παραπλανητική τόσο από το Facebook, όσο όμως και από το Twitter.

«Η περίοδος της γρίπης έρχεται! Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, κάποιες φορές περισσότεροι από 100.000 και παρά το εμβόλιο, πεθαίνουν από τη γρίπη. Θα κλείσουμε τη χώρα μας; Όχι, έχουμε μάθει να ζούμε με αυτή, όπως μαθαίνουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό, που σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είναι κατά πολύ λιγότερο θανατηφόρος». Αυτό ήταν το μήνυμα με το οποίο ο θετικός στον ιό, Ντόναλντ Τραμπ υποβίβαζε την επικινδυνότητα του κορωνοϊού, συγκρίνοντάς τον με την κοινή γρίπη.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υποχρεούνται να ελέγχουν την ακρίβεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών αντέδρασαν μέσω των σχετικών εργαλείων στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

Το Facebook επέλεξε να κατεβάσει εντελώς την ανάρτηση, ενώ το Twitter «σημάδεψε» το Tweet ως «παραπλανητικό», αλλά το διατήρησε στο κοινωνικό δίκτυο για λόγους «δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με την πολιτική του Facebook, αφαιρούνται αναρτήσεις που παραπληροφορούν και θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε άμεση σωματική βλάβη. Από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης σημειώνουν πως αντίστοιχες ενέργειες είχαν λάβει και το 2018 αναφορικά με ψευδείς πληροφορίες για την ιλαρά, την πολιομυελίτιδα και άλλες ασθένειες.

Αφήνει το Tweet του Ντόναλντ Τραμπ το Twitter

Αντίστοιχα το Twitter, έγραψε αναφορικά με την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. «Το tweet παραβίασε τους κανόνες του Twtiter για την διάδοση παραπλανητικών και δυνητικά επιβλαβών πληροφοριών σχετικά με τον κορωνοϊό. Ωστόσο, το Twitter αποφάσισε πως ενδεχομένως να είναι προς το κοινό συμφέρον το tweet να παραμείνει προσβάσιμο».

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020