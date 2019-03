To Ethnofest ταξιδεύει… Κινηματογραφική βραδιά με επιλεγμένες ταινίες στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ, σε συνεργασία με το ETHNOFEST-Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας και το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (IAKA) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνδιοργανώνουν κινηματογραφική βραδιά με επιλεγμένες ταινίες από το πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου-Ethnofest.

Η βραδιά πραγματοποιείται την Τετάρτη 27 Μαρτίου (ώρα 16.00), στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας, στον Βόλο, με ελεύθερη είσοδο. Προλογίζουν: Ο Κωστής Καλαποθάκης, στέλεχος της υπηρεσίας μουσείων και υπεύθυνος για το πρόγραμμα προβολών του ΠΙΟΠ, ο Κωνσταντίνος Διαμαντής, συντονιστής προγράμματος, Συντονιστής Κίνησης Ταινιών του Ethnofest, η Πηνελόπη Παπαηλία, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Το πρόγραμμα:

-Made in Absence – Εν τη Aπουσία (Ελλάδα, 2018, 9’), σκηνοθεσία: Δώρα Ιντζιρτζή, Julie Reintjes, Paula Zanardi: Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο φιλοξενεί μια τεράστια συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων. Λόγω της έλλειψης οπτικού υλικού από τη συλλογή του μουσείου εξαιτίας των περιορισμών στην κινηματογράφηση, οι φωνές δύο αφηγητών, μαζί με άλλα κειμενικά στοιχεία, καθοδηγούν τους θεατές σε μια φανταστική ξενάγηση στο μουσείο. Οι φωνές και η εικόνα δημιουργούν ποικίλες σκέψεις σχετικά με τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα, το αίσθημα του ανήκειν, την κληρονομιά, την πολιτιστική ταυτότητα, την τέχνη, την αναπαραγωγή κατά τη διαδικασία της δημιουργίας και της αμφισβήτησης της μνήμης.

-Between Accursed Mountains – Ανάμεσα σε Καταραμένα Βουνά (Ολλανδία, 2018, 26’), σκηνοθεσία: Jip van Steenis: Η ταινία μας ταξιδεύει σε δύο γειτονικές κοιλάδες στη Βόρεια Αλβανία: Την κοιλάδα του Θέθι και την κοιλάδα της Βαλμπόνα. Την τελευταία δεκαετία αυτές οι ιστορικά απομονωμένες περιοχές έχουν αναδειχθεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η ταινία δείχνει πώς τόποι προσφέρονται στους τουρίστες ως «ανεξερεύνητα» μέρη, στα οποία μπορεί κανείς να βρει «παρθένα» φύση και «εξωτικά» έθιμα.

-Knots and Holes. An essay film on the life of nets – Κόμποι και Τρύπες. Μια ταινία δοκίμιο στη ζωή των διχτυών (Ολλανδία, Βραζιλία, 2018, 73’), σκηνοθεσία: Mattijs van de Port: Παντού γύρω μας υπάρχουν δίχτυα. Αποδίδουν υλική υπόσταση σε αρχές, όπως η σύνδεση, το φιλτράρισμα, η δημιουργία μοτίβων. Ο κινηματογραφιστής ταξιδεύει στην Μπαία της Βραζιλίας, διερευνά τις πολλαπλές σημασίες και χρήσεις των διχτυών και αναλογίζεται τον ρόλο που παίζουν οι αιχμές του φιλτραρίσματος και της δημιουργίας μοτίβων στη δική του ζωή.

-Platzkart / Ταξίδι στη γ’ θέση (Ρωσία, 2017, 85’), σκηνοθεσία: Rodion Ismailov: Η ταινία αφηγείται τις ζωές των επιβατών ενός τρένου που πραγματοποιεί τη μακρύτερη διαδρομή στον κόσμο. Ο σκηνοθέτης αφηγείται τις ιστορίες και τις τύχες καθημερινών Ρώσων που συναντιούνται τυχαία στη σιδηροδρομική γραμμή Μόσχα-Βλαδιβοστόκ. Το ατελείωτο ταξίδι λειτουργεί ως μεταφορά για μια χώρα που βρίσκεται σε αέναη κίνηση, ενώ οι ιστορίες των επιβατών φιλοτεχνούν ένα πορτρέτο της σύγχρονης ρωσικής κοινωνίας.

-Qu’importe la gravité – Σχετικά με τη βαρύτητα (Καναδάς, Ελβετία, 2017, 79’), σκηνοθεσία: Matthieu Brouillard: Ο Christian, 63 ετών, και ο Bruce, 71, είναι φίλοι και ο καθένας κουβαλάει το δικό του πρόβλημα. Ο Christian υποφέρει από μια γενετική ασθένεια που βλάπτει σοβαρά την όρασή του και κάνει το δέρμα του υπερευαίσθητο στον ήλιο, ενώ ο Bruce είναι βαρήκοος και διπολικός. Αλλά και οι δυο άντρες μοιράζονται μια κοινή επιθυμία: Την επιθυμία να πετάξουν, να αψηφήσουν τους νομούς της βαρύτητας, να απεκδυθούν τους περιορισμούς των σωμάτων τους.

Μετά από την προβολή της ταινίας «Σχετικά με τη Βαρύτητα», η κοινωνική ανθρωπολόγος-διδάσκουσα στο Τμήμα ΙΑΚΑ Σούλα Μαρινούδη και ο ψυχίατρος Λυκούργος Καρατζαφέρης θα συνομιλήσουν με ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για την αναπηρία, την ψυχική υγεία και την ασθένεια γενικότερα.