Το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο dTour

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας συμμετέχει από τις αρχές του 2021 στο έργο με διακριτικό τίτλο dTour και πλήρη τίτλο «Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Δράσης «Στρατηγικές Συμμαχίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» του Προγράμματος Erasmus+.

Το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση ατόμων που εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας σε καινοτόμες ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.

Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με ένα σύστημα πιστοποίησης που θα συμβάλει στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των συμβούλων στην Τουριστική Ψηφιοποίηση (σύμβουλοι dTour) που θα αποκτήσουν τα προσόντα για να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ.

Η Ευρώπη ηγείται παγκοσμίως στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας που αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα περισσότερο από το 95% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν ψηφιακούς πόρους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, από το 2016 έως το 2025, η ψηφιοποίηση στην αεροπορία, τα ταξίδια, τον τουρισμό και τη φιλοξενία αναμένεται να αποφέρει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στη βιομηχανία μέσω αυξημένης αποδοτικότητας, μετατροπής από παραδοσιακούς παίκτες σε νέους ανταγωνιστές και να δημιουργήσουν τεράστια οφέλη για τους πελάτες και την ευρύτερη κοινωνία. Τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι η ψηφιακή καινοτομία είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα στην τουριστική βιομηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Ευρωπαϊκού Τουρισμού φαίνεται ότι δεν έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, καθώς παγιδεύονται με έναν «παραδοσιακό» τρόπο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την έκθεση της EASME για την Ψηφιοποίηση στον Τουρισμό (2018).

Εμπνευσμένο από τις παραπάνω ανάγκες και ευκαιρίες, το πρόγραμμα dTour στοχεύει στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση ατόμων που εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας σε καινοτόμες ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.

Οι σύμβουλοι dTour μπορεί να είναι:

• Ιδιοκτήτες και διευθυντές: τρέχων ή μελλοντικό προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία του Τουρισμού και της Φιλοξενίας που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους.

• Σύμβουλοι επιχειρήσεων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης: που ήδη εργάζονται ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ΜΜΕ του κλάδου και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με τις συγκεκριμένες δεξιότητες προκειμένου να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ψηφιοποίηση στον Τουρισμό

• Απόφοιτοι: του τουρισμού που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με ένα σύστημα πιστοποίησης που θα συμβάλει στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των συμβούλων στην Τουριστική Ψηφιοποίηση (σύμβουλοι dTour) που θα αποκτήσουν τα προσόντα για να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ.

Ο κύριος σκοπός του συμβούλου dTour δεν είναι μόνο να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, αλλά να αναπτύσσει ένα σχέδιο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις νέες ψηφιακές τάσεις και τεχνολογίες στον τομέα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργική διαχείριση και τη βελτίωση στο κομμάτι της εμπειρίας των επισκεπτών.

Το έργο συγκεντρώνει 8 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, σχηματίζοντας μια διακρατική εταιρική σχέση με μια ισορροπημένη περιφερειακή γεωγραφική αναπαράσταση της περιοχής Erasmus+ και με την ποιοτική εκπροσώπηση των χωρών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dtour.projectlibrary.eu/el/ ή να ακολουθήσετε την σελίδα του έργου στο facebook στο @dTourEU