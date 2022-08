Το «Ελληνοαυστριακό Mουσικό Καλοκαίρι» στο Βόλο – Μουσική συνάντηση στην αυλή του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου

Στις νότες εμβληματικών μουσικών συνθέσεων θα ταξιδέψουν οι φίλοι της κλασικής μουσικής, που θα βρεθούν στον κήπο του Aθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022 στις 8.30 το βράδυ. Πρόκειται για μια ανοικτή συναυλία κλασικής μουσικής, που αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι 2022» της Πρεσβείας της Αυστρίας με συνδιοργανωτές την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, το Σωματείο των «Φίλων του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και το Λύκειον των Ελληνίδων Βόλου.

Οι δύο σολίστ, Edua Zadory, στο βιολί και η Anastasiia Dombrovska στο πιάνο θα μας ταξιδέψουν σε ένα εξαίρετο ρεπερτόριο συνθέσεων κλασικής μουσικής.

Το «Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι» είναι ένας πολιτιστικός θεσμός, που διέπεται από θεμελιώδεις ιδέες, που στηρίζονται στο διάλογο μεταξύ Αυστριακών και Ελλήνων επαγγελματιών καλλιτεχνών, στην ποικιλομορφία της έκφρασης, μέσω των διαφόρων ειδών μουσικής και βεβαίως στην φιλία μεταξύ Αυστρίας και Ελλάδας. Απευθύνεται σε εξαιρετικά ταλαντούχους μουσικούς, υψηλής επαγγελματικής στάθμης, που επιθυμούν να συμβάλλουν στη ξεχωριστή αυτή μουσική εμπειρία για το κοινό.

Με αυτό το πνεύμα, μουσικοί Αυστριακοί και Έλληνες, θα εμφανιστούν από κοινού σε διάφορα σχήματα, προβάλλοντας την ευρύτητα του μουσικού τοπίου των δύο χωρών. Οι συναυλίες, υποστηρίζονται από την Αυστριακή Πρεσβεία, ενώ με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στήριξη στους Έλληνες διοργανωτές και τους Αυστριακούς μουσικούς, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση αυτών των μουσικών συναντήσεων.

Στη μουσική συνάντηση (πιάνο και βιολί) που θα γίνει στην πόλη μας στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Fritz Kreisler Rosmarin

Johannes Brahms Hungarian dances Nr.17

Eduardo García-Mansilla Heure Matinal

Mauricio Charbonnier Preludio Lejania

Johannes Brahms Hungarian dances Nr.1

Aguirre – Heifetz Huella

Manuel del Olmo Milonga

Saúl Cosentino Canopus

Hubay Jenö wave of the Balaton

Bartók Béla 6 Rumanian dances

Saúl Cosentino a la memoria de Astor,mis poémas a la calle, canopus,toda mi tristeza, los cielos más altos

Hubay Jenö Hejre Kati

Brahms Hungarian dances Nr.6

Το πρόγραμμα θα ερμηνεύσουν:

Οι δύο σολίστ, Édua Zádory, βιολί, και Anastasiia Dombrovska, πιάνο, σπούδασαν στο Universität für Musik της Βιέννης και συνεργάζονται από τον Ιανουάριο του 2009.

Την ίδια χρονιά που ίδρυσαν το ντουέτο, τους ανακάλυψε η κριτική επιτροπή του φημισμένου διαγωνισμού μουσικής δωματίου Concorso Internazionale di Musica da Camera Gaetano Zinetti, Sanguinetto, Βερόνα, Ιταλία. Κέρδισαν το πρώτο βραβείο για την εξαιρετική τους απόδοση και την υποδειγματική τους αλληλεπίδραση. Οι προσκλήσεις ήρθαν διαδοχικά. Οι πληθωρικές ερμηνείες του ντουέτου, γεμάτες συναισθηματισμό και ένταση, τους άνοιξαν τις πόρτες για συναυλίες στη Βιέννη, τη Βερόνα, τη Μάντοβα, το Κάιρο και την Τεχεράνη. Το 2011 έπαιξαν στην Πορτογαλία, στο Szeged, στο The Autumn Festival Bremen, στην Άγκυρα, στη Ρώμη και στη Βουδαπέστη.

Ακολούθησαν ηχογραφήσεις στο Quinton, σειρά συναυλιών στο παλιό δημαρχείο της Βιέννης και εμφανίσεις στο Αυστριακό και Ουγγρικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο στη Ρώμη και στο Ίνσμπρουκ. Η Édua Zádory ανατρέχει σε περισσότερα από δέκα χρόνια διεθνώς επιτυχημένης καριέρας ως σολίστ και μουσικός δωματίου, ενώ η Anastasiia Dombrovska, που έχει κερδίσει πολλά βραβεία, έχει ήδη περιοδεύσει ως σολίστ με τις σημαντικότερες ορχήστρες στην Ανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, το δίδυμο έχει αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα εξαίσιο ρεπερτόριο συνθέσεων κλασικής, σοβαρής και σύγχρονης μουσικής, που πάντα ξέρει να παρουσιάζει εκπληκτικά νέες και με αξιοθαύμαστη τεχνική και μουσική ακρίβεια.

Μερικές επισημάνσεις:

• Ιούνιος 2012: Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους CD από την Gramola, Hungarian και Jewish soul.

• Μάιος 2013: Η May Volksblatt, για τη Volksblatt Daily, γράφει για τους Duo Edan μετά από μια επιτυχημένη βραδιά συναυλίας στο Bad Schallerbach Music Summer:

«Είναι η συνολική δέσμευση αυτών των δύο καλλιτεχνών και η ερμηνεία τους, ένας ενιαίος χορός αφοσίωσης στη μουσική και αυτός με μεγαλειώδη μπραβούρα, που παίχτηκε με μεγάλη τεχνική και μουσική ακρίβεια και επευφημούσε το κοινό».

• Προσεχείς συναυλίες στο Ουγγρικό Ραδιόφωνο στη Βουδαπέστη. Συναυλία Jeunesse στο St. Johann και στην Ουάσιγκτον στην Αυστριακή Πρεσβεία

Για την οργάνωση της εκδήλωσης συνεργάστηκαν το οργανωτικό δίδυμο της Αυστριακής Πρεσβείας, η Επιτετραμμένη Σύμβουλος της Πρεσβείας Mag. Dr.Martina Ηermann και η Χαρά Μαμάτα με την πρόεδρο των Φ.Α.Α.Μ.Β., Κερασία Μπαρτζιώκα. Οι τοπικοί συνδιοργανωτές Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας Φίλοι Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου, ανέλαβαν την προετοιμασία της καλοκαιρινής αυτής συναυλίας, που αποτελεί μια ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση.