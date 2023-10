Το δράμα ενός πατέρα, αγνοείται η γυναίκα και οι κόρες του – «Οι τρομοκράτες της Χαμάς μπήκαν σπίτι μας»

Τις στιγμές αγωνίας που βιώνει περιγράφει ο Yoni Asher, κάτοικος του χωριού Ganot Hadar στην περιοχή Sharon στο Ισραήλ ο οποίος αγνοεί την τύχη της συζύγου του και των δύο παιδιών του, μετά την εισβολή της Χαμάς με τους μαχητές της να μπαίνουν στο σπίτι τους.

Όπως περιγράφει ο ίδιος μιλώντας στο ynetnews.com, ο πατέρας κοριτσιών 3 και 5 ετών έχασε την επαφή με την οικογένειά του που επισκέφθηκε το Κιμπούτς Νιρ Οζ στα σύνορα με τη Γάζα, αφού τον ενημέρωσαν ότι τρομοκράτες είχαν διεισδύσει στο σπίτι του.

Ο Yoni Asher, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι η σύζυγος και οι δύο κόρες του αγνοούνται, αφού επισκέφθηκαν την πεθερά του στο Kibbutz Nir Oz για τη γιορτή Simchat Torah. Ο Asher, δήλωσε ότι η σύζυγος και οι κόρες του επικοινώνησαν μαζί του όταν οι τρομοκράτες μπήκαν στο σπίτι και άρπαξαν τον σύντροφο της γιαγιάς και φοβάται ότι και αυτές μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. «Ο εντοπισμός του τηλεφώνου της γυναίκας μου δείχνει ότι βρίσκεται στο Χαν Γιουνίς. Φοβάμαι ότι αυτή, οι δύο κόρες μας και η πεθερά μου βρίσκονται επίσης εκεί. Καμία από αυτές δεν έχει απαντήσει εδώ και πέντε ώρες», είπε.

Ο Asher σημείωσε ότι οι κόρες του είναι 3 και 5 ετών και πρόσθεσε: «Έχω επικοινωνήσει με όλες τις δυνάμεις ασφαλείας». Μετά από αρκετές ώρες, ο Asher είπε ότι είδε τη γυναίκα και τις κόρες του σε βίντεο που είχε διανείμει η Χαμάς από τη Γάζα.

The family of Doron and her two daughters, Raz and Aviv, saw how they were kidnapped into Gaza by Hamas terrorists. Their family asked to share this so everyone will know the truth. There are many more Israelis who were kidnapped by Hamas terrorists. Israel is under a heinous… pic.twitter.com/iaiBcGK2DT

— Elad Strohmayer (@EladStr) October 7, 2023