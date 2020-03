Του Πασχάλη Δήμου,

δασκάλου

Στον Βόλο η λειτουργία πολλών καλών δημόσιων σχολείων στη δημοτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και η παρουσία αξιόλογων λειτουργών σε αυτές τις βαθμίδες είναι οι σημαντικοί λόγοι που περιόρισαν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό παρουσίας τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στον χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

Το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου, ιδρύθηκε το 1995 στην πόλη μας και συνεχίζει το έργο που υλοποιεί από το 1904 η Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου που ιδρύθηκε από τις Αδελφές του Τάγματος (Αδελφότητα) του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως. Στον ελλαδικό χώρο οι Αδελφές έχουν ήδη ιδρύσει σχολεία στη Σύρο, τη Χίο, τα Χανιά, την Αθήνα και τον Πειραιά.

Πέρα από στερεοτυπικές αγκυλώσεις και ιδεοληψίες γύρω από το δίπολο δημόσιο -ιδιωτικό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσήλωση της διοίκησης και των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου στον σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες, που στοχεύουν στη δημιουργία ολοκληρωμένων ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, μέσα από ένα πρόγραμμα ποικίλων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες απολαμβάνουν την παιδική ηλικία σε ένα σταθερό περιβάλλον.

Με αφορμή τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον χώρο του Σχολείου, εγκαινιάζοντας τον επετειακό κύκλο για τα 25χρονα του διδακτηρίου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επαναλειτουργία του Σχολείου συνέπεσε σε μια περίοδο που οι πρώτοι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ανάμεσά τους κι αυτοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν και να κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και βέβαια ήταν σε επαγγελματική αναζήτηση μέσα σε ένα τις περισσότερες φορές, αφιλόξενο πεδίο . Το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» στον Βόλο έδωσε σε αυτό το διάστημα σε περισσότερους από 15 αποφοίτους του ΠΤΔΕ επαγγελματικής αποκατάστασης και της δυνατότητας να δείξουν τις σημαντικές παιδαγωγικές ικανότητες.

Ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΠΤΔΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας στη Σχολική Πρακτική των φοιτητών/τριών το 2003-2005 είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το συγκεκριμένο σχολείο, όπου φοιτητές/τριες της ομάδας ευθύνης μου για την παρακολούθηση, αλλά και την πραγματοποίηση διδασκαλιών στο συγκεκριμένο σχολείο.

Επίσης , ως πολλαπλασιαστής της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe είχα την ευκαιρία να έχω μια πετυχημένη συνεργασία το σχολικό έτος 2017-18 με την εκπαιδευτικό Γαλλικών του σχολείου την κ. Αθανασία Ελευθερούλη , η οποία οδήγησε σε ένα πολύ επιτυχημένο δίγλωσσο σχέδιο εργασίας με θέμα τον Φιλελληνισμό.

Το φθινόπωρο του 2018 η βοήθεια πολλών εκπαιδευτικών του σχολείου στην εθελοντική δράση για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπήρξε καταλυτική για την επιτυχία της.

Στο φετινό σχολικό έτος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος Erasmus+ KA3 «Teachers for Europe: Setting an Agora for Democratic Education» έχω τη χαρά να συνεργάζομαι ως πολλαπλασιαστής με τις εκπαιδευτικούς του Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ», κ.κ. Γεροδήμου, Νταβαλαμάνου, Ποδιά και Σταμοπούλου καθορίζοντας αυτήν την περίοδο τις θεματικές εφαρμογής των σχεδίων εργασίας που θα εφαρμόσουν.

Κατά τα προηγούμενα έτη υπήρξε συνεργασία και για μαθητές που μετεγγράφηκαν από το ένα σχολείο στο άλλο. Με τα παραπάνω είναι ευνόητο ότι όταν υπάρχει κοινό ενδιαφέρον κι αγάπη για την εκπαίδευση, η γλώσσα επικοινωνίας είναι κοινή κι αποβλέπει στην ευτυχία και πρόοδο του μαθητή.