Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βόλου στην Κρακοβία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή των σπουδαστών στις 3/4, η πρώτη από τις τρεις κινητικότητες των σπουδαστών του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Βόλου, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ στην Κρακοβία της Πολωνίας, με θέμα «Innovation and Digitization in Vocational Education and Training».

Σε αυτή μετείχαν 10 σπουδαστές των τμημάτων «Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων» και «Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία – V.I.C.T. Travel» με δύο συνοδούς εκπαιδευτές, οι οποίοι μετακινήθηκαν για 16 ημέρες μετέχοντας σε επιμόρφωση, βιωματικά εργαστήρια, αλλά και «Job shadowing» σε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις της Κρακοβίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκτός του εκπαιδευτικού προγράμματος και πληθώρα πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με επισκέψεις σε μουσεία, εκκλησίες, ορυχείο, κ.λπ., αλλά και επισκέψεις σε τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές της νοτιοδυτικής Πολωνίας, όπως το Ζακοπάνε.

Οι εμπειρίες, οι γνώσεις, οι δεξιότητες που απέκτησαν, όπως ανέφεραν οι σπουδαστές αλλά και η συνοδός εκπαιδεύτρια κ. Άννα Σαράφη, ήταν μοναδικές, ενώ το αποτέλεσμα, όπως ανέφερε ο διευθυντής κ. Άρης Παπαθανασίου, ανταμείβει την πολλή δουλειά και ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα Erasmus+ ενήλικων σπουδαστών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αποτελεί εμπειρία ζωής με μοναδικά οφέλη στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη γι’ αυτό και το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βόλου έχοντας την εμπειρία υλοποίησης μεγάλου αριθμού κινητικοτήτων και πιστεύοντας στον θεσμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναμένεται να υλοποιήσει για το 2023 δύο ακόμη κινητικότητες που παράγουν προστιθέμενη αξία στα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όλοι οι σπουδαστές μετά την επιτυχή αξιολόγησή τους από τον φορέα υποδοχής έλαβαν πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης της δράσης και με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν και το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Europass.