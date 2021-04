Το Δίκτυο «Περραβία» σύστησε ειδική Επιστημονική Επιτροπή και αναζητά τα Μνημεία που βρίσκονται σε κίνδυνο

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» μετά την τιμητική του ένταξη στο περίφημο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa Nostra τον περασμένο Σεπτέμβριο 2020, με μέλη από 42 ευρωπαϊκές χώρες, ένα Δίκτυο που συμβάλει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής των επόμενων δεκαετιών σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος, ξεκίνησε μια πανελλήνια εκστρατεία με σκοπό να εντοπιστούν εκείνα τα μνημεία, ανά την Ελλάδα, ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας, που βρίσκονται σε κίνδυνο και χρήζουν άμεση παρέμβαση για τη διάσωσή τους, κινητοποιώντας δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να βρεθεί ένα βιώσιμο μέλλον για αυτά.

Για τον λόγο αυτό προωθεί τον θεσμό «7 Most Endangered» μνημείων, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 από την Europa Nostra, με το ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ως ιδρυτικό εταίρο και το Συμβούλιο Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης ως συνδεδεμένο εταίρο. Είναι εμπνευσμένο από ένα επιτυχημένο παρόμοιο έργο που διοικείται από το Εθνικό Ταμείο των ΗΠΑ, για τη διατήρηση του πολιτιστικού αποθέματος του Ανθρώπου.

Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής

Προκειμένου το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερης εξειδίκευσης, όπως είναι το «7 Most Endangered» μνημεία , συνεργάζεται με την επιστημονική κοινότητα και σύστησε 3μελή επιτροπή, που αποτελείται από τους εξής, εγνωσμένου κύρους, επιστήμονες:

1. Ηλίας Νομπιλάκης , τ. Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΔΑ ,Συντήρηση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και εξειδίκευση στη συντήρηση πέτρας – μαρμάρου. (Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής)

2. Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος –Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου-Διευθυντής του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και του ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» του Τμήματος. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

3. Κωνσταντίνα Σιούντρη -PhDc, MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός- Αναστηλώτρια ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ.

Η ειδική επιστημονική επιτροπή, θα υποστηρίξει αυτή την ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια, εθνικής σημασίας και θα καθοδηγήσει τη σύνταξη των προτάσεων των ενδιαφερόμενων προς την Europa Nostra, αφού αυτές μπορούν να υποβληθούν, μόνο μέσω ενός Μέλους του παραπάνω Δικτύου, όπως είναι δηλ. το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στην Ελλάδα. (www.perrevia.net.gr, E-Mail: [email protected] Mobile: +30-6974-881944 , με την ένδειξη «7 Most Endangered»).

Το «7 Most Endangered» δεν είναι χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αν και τις περισσότερες φορές, η προστασία και η διάσωση ενός μνημείου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι καταλύτης για δράση και προωθεί τη «δύναμη του παραδείγματος».

Το πρόγραμμα «7 Most Endangered» υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος δικτύωσης της Europa Nostra «Sharing Heritage – Sharing Value». (Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ https://www.europanostra.org/our-work/campaigns/7-most-endangered/ )

Υποβολή προτάσεων μέσω του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Οι Φορείς στους οποίους θα απευθυνθεί το Δίκτυο και η Επιστημονική Επιτροπή, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων , οι Υπηρεσίες Νεώτερων Μνημείων, η Εκκλησία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Ιδρύματα κ..ά.

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , πρωτοστατεί σε εθνικό επίπεδο στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη δημιουργία του λεγόμενου Ψηφιακού Ελληνικού Πολιτισμού και έχει βραβευτεί γι΄ αυτό σε πανελλήνιο διαγωνισμό, αφού είναι ο Φορέας που θεσμοθέτησε για την Ελλάδα, σε συνεργασία με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (ΠΑΔΑ,ΤΕΠΑΚ κ.ά.), τα περίφημα Πανελλήνια Συνεδρία Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ήδη προκήρυξε το 4ο κατά σειρά συνέδριο, που διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα, για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2021).

Η δράση του αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, ως πρωτοπόρα και καινοτόμα, που οδηγεί σε μία βιώσιμη και δημιουργική Ευρώπη, γι’ αυτό και καλείται εντός και εκτός Ελλάδος για να παρουσιάσει τις δράσεις του, ως παράδειγμα Καλών Πρακτικών της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στην προσπάθεια αυτή το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» υποστηρίζεται από το Παν/μιο Δυτικό Αττικής ,το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου , το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών και παγκόσμιους επιστημονικούς οργανισμούς.

Πληροφορίες : www.perrevia.net.gr, E-Mail: [email protected] Mobile: +30-6974-881944