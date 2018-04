Το διαδίκτυο γελά με σκίτσο της αστυνομίας για ύποπτο διαρρήκτη

Μήπως έχετε δει αυτόν τον άνδρα; Αν ναι, σίγουρα δε θα πέρασε απαρατήρητος.

Η αστυνομία του Warwickshire έστειλε έκκληση μέσω Twitter για πληροφορίες, μοιράζοντας μια παράξενη φωτογραφία ενός ύποπτου διαρρήκτη με ένα πελώριο και περίεργο χαμόγελο.

«Έχουμε δημιουργήσει μια ηλεκτρονική αναπαράσταση για έναν ύποπτο διάρρηξης στο Στράτφορντ τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας» αναφέρει το tweet.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

