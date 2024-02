Το CineDoc παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Τι δεν είμαι»

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ώρα 19.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CineDoc θα προβάλει το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Τι δεν είμαι» («Who I am not»).

Τι ορίζει αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες; Τελικά, έχει σημασία αυτός ο διαχωρισμός;

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί, στη διάρκεια τεσσάρων χρόνων, την ιστορία δύο διαφυλικών (ίντερσεξ) ατόμων στη Νότιο Αφρική με διαμετρικά αντίθετες ζωές, που ωστόσο αναζητούν την ταυτότητά τους και την αποδοχή σε μία κοινωνία όπου η ταυτότητα φύλου θεωρείται από τους περισσότερους δεδομένη. Ένα συγκινητικό και ελπιδοφόρο πορτραίτο που δίνει φωνή στο διαχρονικά παραμελημένο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού (150 εκατομμύρια άνθρωποι), μέσα από την τρυφερή ματιά της σκηνοθέτιδας Tünde Skovrán.

Για τη θεματική του ντοκιμαντέρ θα μιλήσουν στο κοινό μέσω video η σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ Tünde Skovrán, καθώς και οι κ.κ. Βασιλική Βουβάκη, πρόεδρος ΔΣ της Intersex Greece, και η Νικολέττα Πικραμένου, νομικός της Οργάνωσης.

Ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία: Tünde Skovrán, 2023, Ρουμανία, Καναδάς, διάρκεια 105’.

Το ντοκιμαντέρ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2023), όπου απέσπασε τρία βραβεία: Αργυρό Αλέξανδρο στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, για ένα «…έντονα συναισθηματικό και επιδραστικό κινηματογραφικό ταξίδι». Βραβείο Mermaid για «…δύο δυνατούς χαρακτήρες που μας οδηγούν με ευγένεια και ειλικρίνεια σε ένα ταξίδι αναζήτησης της έκφρασης φύλου στην πιο γνήσια μορφή του». Βραβείο WIFTGR για την τρυφερή σκηνοθετική ματιά της Tünde Skovrán, «…που φωτίζει με διακριτική κινηματογράφηση και εξαιρετικό μοντάζ ένα γενναίο ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης γεμάτο ενσυναίσθηση, χιούμορ και ανθρωπιά, υπενθυμίζοντας την κοινή μας υπόσταση». Επίσης, συμμετείχε σε πάνω από 50 φεστιβάλ του εξωτερικού, αποσπώντας σημαντικά βραβεία και συνεχίζει στην Ελλάδα με προβολές σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ρέθυμνο.

Σύνοψη:

Υπάρχει το αρσενικό, υπάρχει το θηλυκό υπάρχει και το εγώ. Μια βασίλισσα της ομορφιάς και ένας ακτιβιστής – και οι δύο γεννημένοι διαφυλικοί (ίντερσεξ) – μέσα από μια προσωπική εξερεύνηση της αλήθειας σπάνε τα ταμπού και θέλουν επιτέλους να νιώσουν πως ανήκουν κάπου. Η Sharon-Rose Khumalo, πρώην Μiss Africa, βυθίζεται σε μια κρίση ταυτότητας όταν ανακαλύπτει ότι είναι διαφυλική. Χρειάζεται την καθοδήγηση κάποιου που να της μοιάζει. Ο μόνος άνθρωπος που μοιάζει ικανός να τη βοηθήσει είναι ο Dimakatso Sebidi, ένας διαφυλικός ακτιβιστής, που αποδεικνύεται το αντεστραμμένο είδωλό της στον καθρέφτη. Οι δύο παράλληλες, αλλά αποκλίνουσες ιστορίες αποτελούν μια οικεία και συγκινητική ματιά στον αγώνα του να ζεις σε έναν κόσμο ανδρών-γυναικών, όταν είσαι και τα δύο ή κανένα από τα δύο. Το ντοκιμαντέρ «Who I am not» επιχειρεί να δώσει φωνή στο «αγνοημένο και σιωπηλό» 2% του παγκόσμιου πληθυσμού: Τη διαφυλική κοινότητα.

Σημείωμα της σκηνοθέτιδας Tünde Skovrán:

Το «Who I am not» είναι το πρώτο μου ντοκιμαντέρ. Η πρόθεσή μου με αυτή την ταινία ήταν να προσκαλέσω το κοινό να δει πώς είναι να ζεις μέσα στο σώμα ενός ίντερσεξ ατόμου. Όταν ρώτησα γιατί με εμπιστεύτηκαν, απάντησαν: «Η ίντερσεξ κοινότητα δεν περιορίζεται στη Νότιο Αφρική. Έχει πολλά χρώματα και εθνικότητες. Αυτό είναι πέρα από τον διαχωρισμό ανδρών-γυναικών, μαύρων-λευκών, πλούσιων-φτωχών. Η ταινία που κάνεις μας αφορά όλους, όλες και όλα μας και ελπίζω ότι θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να καταλάβουν ότι είμαστε ένα. Ελπίζουμε ότι η ταινία θα εμπνεύσει το κοινό να σκεφτεί εκ νέου το πώς να συνδέεται με άλλους ανθρώπους χωρίς προκαταλήψεις, αγκαλιάζοντας όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης».

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τη Δ/νση Πολιτισμού του Δήμου Βόλου.

Με την υποστήριξη της Intersex Greece

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών, αριθμημένα εισιτήρια της προβολής πωλούνται στο κατάστημα «έντεκα» – Ψηφιακές Εκτυπώσεις, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 – 16.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cinedoc.gr, τη σελίδα του CineDoc Βόλου στο Facebook- CineDoc – Greece (Volos) και τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Instagram @cinedocvolos

Σχετικά με την Intersex Greece (https://intersexgreece.org.gr/):

Η Intersex Greece είναι μια πανελλαδική συλλογικότητα ίντερσεξ ενηλίκων, γονέων ίντερσεξ παιδιών και υποστηρικτικών ατόμων και επαγγελματιών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η Intersex Greece έχει στο τιμόνι της μια συντονιστική ομάδα από ενήλικα ίντερσεξ άτομα και γονείς ίντερσεξ παιδιών και πλαισιώνεται από συμπεριληπτικούς/ές και πολύτιμους/ες συνεργάτες και συνεργάτιδες, μια συντονιστική ομάδα από ενήλικα ίντερσεξ άτομα και γονείς ίντερσεξ παιδιών και πλαισιώνεται από συμπεριληπτικούς/ές/ά και πολύτιμους/ες/α συνεργάτες, συνεργάτιδες και συνεργατά. Σκοποί και στόχοι της συλλογικότητάς μας είναι να παρέχει εξειδικευμένη και peer-to-peer υποστήριξη στα ίντερσεξ άτομα και στις οικογένειές τους, να παρέχει υποστήριξη, επιμόρφωση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου (ίντερσεξ), ενώ παράλληλα εργάζεται για την ορατότητα και την ανάπτυξη της ίντερσεξ κοινότητας, την ευαισθητοποίηση, την προβολή και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ίντερσεξ ανθρώπων στην Ελλάδα, και – κατ’ επέκταση – στο εξωτερικό.