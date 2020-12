Το Brexit είναι γεγονός: Ευρωπαϊκή Ενωση και Μεγάλη Βρετανία κατέληξαν σε συμφωνία

Οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο οριστικοποίησαν τη συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Βρετανίας μετά το Brexit, την οποία διαπραγματεύονταν επί δέκα μήνες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι «αξίζει να αγωνιστούμε για αυτή τη συμφωνία, επειδή τώρα έχουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα προστατεύει τα ευρωπαϊκά μας συμφέροντα, θα διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει την απαραίτητη προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Τέλος, μπορούμε να αφήσουμε το Brexit πίσω μας και να κοιτάξουμε το μέλλον. Η Ευρώπη προχωρά τώρα».

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μισέλ Μπαρνιέ, ανέφερε: «Έχουμε φτάσει στο τέλος μιας πολύ εντατικής τετραετούς περιόδου, ιδίως τους τελευταίους εννέα μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπραγματευτήκαμε την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και μια ολοκαίνουργια σχέση, την οποία συμφωνήσαμε επιτέλους σήμερα. Η προστασία των συμφερόντων μας υπήρξε στο επίκεντρο όλων αυτών των διαπραγματεύσεων και χαίρομαι που το καταφέραμε. Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκφράσουν τη γνώμη τους για αυτή τη συμφωνία».

«Συμφωνία επετεύχθη», δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. «Ανακτήσαμε τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου και των αλιευτικών υδάτων μας».

«Η συμφωνία είναι καταπληκτικά νέα για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε κάθε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που έχει επιτευχθεί ποτέ με την ΕΕ και βασίζεται σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις».

«Επιτύχαμε αυτή τη μεγάλη συμφωνία για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε χρόνο-ρεκόρ και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η συμφωνία προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς μας και τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας μέσα σε αυτήν», είπε η πηγή αυτή.

Πανηγυρίζει ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε με τα χέρια ψηλά και σηκωμένους τους αντίχειρες τη «νίκη» που επετεύχθη σήμερα, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο Twitter, με τη λεζάντα «Η συμφωνία ολοκληρώθηκε».

Λίγα λεπτά νωρίτερα Λονδίνο και Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, μετά από δύσκολες, πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Η υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή, με ανάρτησή της στο Twitter. «Θα έχουμε μια ισχυρή εμπορική σχέση με την ΕΕ και θα εμβαθύνουμε τις συναλλαγές με τους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο χάρη στην ανεξάρτητη εμπορική πολιτική μας», ανέφερε.

Το tweet του Μπόρις Τζόνσον: Συμφωνία επετεύχθη

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020