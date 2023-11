Το BBC ζήτησε συγγνώμη για «ψευδές ρεπορτάζ» σχετικά με την επέμβαση των IDF στο νοσοκομείο Σίφα – Βίντεο

Να ζητήσει συγγνώμη υποχρεώθηκε το BBC για την εσφαλμένη κάλυψη ενός θέματος από τη Γάζα και την επέμβαση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Στην αρχική ανάγνωση του θέματος, ο παρουσιαστής που βρισκόταν στο στούντιο ανέφερε πως «οι IDF δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε ιατρικές ομάδες και Αραβόφωνους» στο νοσοκομείο, ωστόσο το μήνυμα που είχε κοινοποιήσει ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το θέμα, ήταν τελείως διαφορετικό: «Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεργάστηκαν με τις ιατρικές ομάδες και με Αραβόφωνους γιατρούς» για να αποφευχθεί η βλάβη των αμάχων.

Έτσι, το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο υποχρεώθηκε να ζήτησει συγγνώμη ζωντανά για το συγκεκριμένο λάθος, ωστόσο η αρχική κάλυψη του ρεπορτάζ ήταν αρκετή για να προκαλέσει οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προστεθεί στη σκληρή κριτική που ασκήθηκε στο BBC αμέσως μετά τις 7 Οκτωβρίου, όταν απέφυγε να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση «για λόγους διατήρησης της αντικειμενικότητας».

Το βίντεο με την live απολογία της παρουσιάστριας του BBC

The BBC was forced to apologize for claiming the IDF issued a press release stating they were "attacking" doctors at the Al-Shifa Hospital in Gaza. The original IDF press release stated the IDF brought medical supplies and Arabic speaking doctors when they arrived at the hospital… pic.twitter.com/t9ODphu4LG

