Το αυτογκόλ της χρονιάς: Σκόραραν στα 13» χωρίς να ακουμπήσουν μπάλα (video)

Μόλις 13 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν να περάσουν στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κάτω των 17 ετών με την αντίστοιχη ομάδα της Αλμεϊρίμ προκειμένου να ανοίξουν το σκορ οι γηπεδούχοι. Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο είναι πως οι παίκτες της Σπόρτινγκ τα… κατάφεραν δίχως καν να ακουμπήσουν την μπάλα!

Για την ακρίβεια πάντως, εκείνοι που κυριολεκτικά τα κατάφεραν ήταν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αμέσως μετά τη σέντρα κυκλοφόρησαν την μπάλα προς τα πίσω, φτάνοντας μέχρι τη δική τους περιοχή. Εκεί, ο ένας εκ των στόπερ πάσαρε στον τερματοφύλακα, αυτός με τη σειρά έστειλε την μπάλα στον έτερο στόπερ, ο οποίος την επέστρεψε στον γκολκίπερ, που κλότσησε αέρα με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα.

Δείτε την απίθανη φάση:

Sporting Clube de Portugal's U17 team scored after 13 seconds without even touching the ball 😳 pic.twitter.com/hgL0mwcqSP

— ESPN FC (@ESPNFC) August 21, 2019