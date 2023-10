Το 1ο ΕΠΑ.Λ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με πρόγραμμα Erasmus στη Σουηδία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 , με τίτλο: «Methods that increase interest in technical education in upper secondary school /Μέθοδοι που αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση» 7 μαθητές , οι : Νικόλαος Γανωτής, Κωνσταντίνα Τζουτζούκου, Γεώργιος Λύτρας, Θησέας Μαχαίρας, Άγγελος Μπάρτζος, Νικόλαος Παπούλιας και Κατερίνα Καρακασιλιώτη και 3 εκπαιδευτικοί, οι : Ασπασία Μανταλιανού , Κλειώ Παπαϊωάννου και Γιώργος Ραχούτης , του 1ου ΕΠΑ.Λ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την πόλη Kristinehamn της Σουηδίας από 1 ως 7 Οκτωβρίου, όπου ήρθαν σε επαφή με τα συνεργαζόμενα σχολεία από την Σουηδία την Πολωνία και την Ρουμανία, για την 5η και τελευταία συνάντηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Την πρώτη μέρα του προγράμματος όλα τα σχολεία συναντήθηκαν στο σχολείο Brogårdsgymnasiet της χώρας υποδοχής , όπου οι μαθητές κάθε χώρας παρουσίασαν τις εργασίες που είχαν προετοιμάσει. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε περίπατος στην πόλη.

Την δεύτερη ημέρα, μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα , π.χ. Αγγλικών, σχεδίασης με CAD, ηλεκτρονικών συστημάτων κ.α., από τους καθηγητές του Σουηδικού σχολείου, αποκτώντας μια ιδέα για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων εκεί. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν ένα σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό-Γυμνάσιο μαζί) και συνομίλησαν με τον διευθυντή του σχολείου για θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας κι το τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης και συζήτηση με τον Δήμαρχο και ακολούθησε μια ξενάγηση στα ιστορικά σημεία της πόλης.

Την τρίτη ημέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής χάλυβα και προϊόντων σφυρηλάτησης στη Ευρώπη , το Björneborg steel, όπου και παρακολούθησαν την διαδικασία της επεξεργασίας διαμόρφωσής και σφυρηλάτησης του χάλυβα.

Το μεσημέρι , μετά από 10 λεπτή μεταφορά με πλοιάριο, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία σε δάσος της περιοχής και κατάληξη στην τοποθεσία Vålön όπου και οργανώθηκε μπάρμπεκιου. Το απόγευμα, συμμετοχή σε παιχνίδι μπόουλινγκ.

Την τέταρτη ημέρα έγινε επίσκεψη το σπίτι -μουσείο του Αλφρεντ Νόμπελ στην τοποθεσία Björkborn στην πόλη Karlskoga, ενώ το απόγευμα παρακολούθησαν συναυλία μουσικής σε συνθέσεις του μουσικοσυνθέτη Birger Sjöberg που καταγόταν από την πόλη Kristinehamn και το ίδιο τελευταίο βράδυ αποχαιρετιστήριο δείπνο όπως συνηθίζεται.

Την επόμενη μέρα ταξίδεψαν στην Στοκχόλμη , όπου επισκέφτηκαν το Εθνικό Μουσείο ,το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και περπάτησαν στους δρόμους της παλιάς πόλης.

Με την τελευταία αυτή συνάντηση ολοκληρώθηκε το διετές πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2, με τίτλο «Μέθοδοι που αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση» , που σίγουρα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία . Νέες ιδέες, τεχνολογικές καινοτομίες, διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανταλλαγή πολιτιστικών ιδεών και απόψεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών από διαφορετικές χώρες με διαφορετική κουλτούρα και προσέγγιση στα σχολικά πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα καθώς και η ώσμωση όλων αυτών είναι το σημαντικότερο κέρδος των συμμετεχόντων.