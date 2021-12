Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Ιωνίας στη Φινλανδία για τη νεανική επιχειρηματικότητα με όχημα τις δημιουργικές ιδέες-υλοποιήσεις

Με τη μετακίνηση τεσσάρων εκπαιδευτικών και τεσσάρων μαθητών της Β’ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Valkeakoski της Φινλανδίας, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από τις 29/11 – 4/12/2021, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ροή του προγράμματος Erasmus+/KA2 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με τίτλο: ‘’CREDI/ From Creative Idea to Creative Entrepreneurship”(Από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την δημιουργική επιχειρηματικότητα). Στην αποστολή συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Πλαβός Ελευθέριος, Παπαϊωάννου Κλειώ, Κουτσούκη Αθηνά, Μπακογεώργου Παρασκευή καθώς και οι μαθητές Γκάγκα Αμαλία, Παππή Αικατερίνη, Σπανού Χρυσαυγή και Στάμος Ευάγγελος.

Κατά την επίσκεψή τους η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το σχολείο Valkeakoski Vocational College (VAAO) και να συνεργαστεί με τις αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών και μαθητών, τριών ακόμα σχολείων, το “Scuola d’ arte applicata Andrea Fantoni” της Ιταλίας και το “Daugavpils Design and Art Secondary School Saules Skola” της Λετονίας. Και τα τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία είναι επαγγελματικά με κατεύθυνση τις εφαρμοσμένες τέχνες. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τον τρόπο οργάνωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να παρακολουθήσουν σειρά σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων και διαλέξεων, σχετικά με τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών.

Οι Έλληνες μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν καθημερινά σε ομάδες με τους μαθητές των υπολοίπων χωρών για την διεξαγωγή του προγράμματος και να δημιουργήσουν εξ’ αρχής ένα νέο εικαστικό και επιχειρηματικό project. Ενσωματώθηκαν στον τρόπο ζωής της χώρας φιλοξενίας καθώς και στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα του σχολείου με επιτυχία. Ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια του σχολείου και ήρθαν σε επαφή με νέες τεχνολογίες. Απέκτησαν νέες γνώσεις και εξερεύνησαν νέα πεδία πέραν του τομέα τους. Παρακολούθησαν επιχειρηματικές διαλέξεις αποφοίτων του φινλανδικού σχολείου με σκοπό την ενθάρρυνση της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Πέρα από το πλαίσιο του σχολείου, οι μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας γεύτηκαν την τοπική και όχι μόνο κουζίνα, επισκέφθηκαν εμπορικά κέντρα και υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές σε γιορτινό κλίμα. Επίσης, από το φινλανδικό σχολείο οργανώθηκε βραδιά bowling και ξενάγηση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πίστες skateboard, εμπειρία που ενθουσίασε κυρίως τους μαθητές, ενώ παιχνίδια με το χιόνι, περίπατοι σε χιονισμένα τοπία και σε φωταγωγημένες παγωμένες λίμνες, ήταν σχεδόν καθημερινά.

Η Ελληνική αποστολή τέλος, επισκέφτηκε την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι, και συγκεκριμένα μουσεία και αξιοθέατα εικαστικού ενδιαφέροντος όπως το Amos Rex Art Museum, το HAM – Helsinki Art Museum, το Design Museum, την Oodi Central Library, το Ναό του Βράχου (Temppeliaukio Church),το μνημείο αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Συμπέλιους, το Kamppi Chapel of Silence αλλά και το Vapriikin Museokeskus της πόληςTampere.

Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών κρίνονται μοναδικές τόσο εκπαιδευτικά όσο και πολιτιστικά και φαίνεται ότι οι εμπειρίες αυτές θα λειτουργήσουν οπωσδήποτε ενισχυτικά και πολλαπλασιαστικά, στην προσπάθεια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, να διευρύνει τις στρατηγικές και απόψεις του γύρω από την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.