Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ν. Ιωνίας φορέας υποδοχής σχολείων σε πρόγραμμα Erasmus +KA2

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + KA2 με τίτλο : « Methods that increase interest in technical education in upper secondary school/Μέθοδοι που αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την Επαγγελματική εκπαίδευση» ,πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η 3η συνάντηση των συνεργαζόμενων σχολείων από την Σουηδία, την Πολωνία και την Ρουμανία ,από 9-14/10/22. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν από την Σουηδία δύο επαγγελματικά σχολεία με 4 καθηγητές και 16 μαθητές , 1 επαγγελματικό σχολείο από την Πολωνία με 2 καθηγητές και 7 μαθητές και ένα σχολείο από την Ρουμανία με 4 καθηγητές και 14 μαθητές . Όπως επίσης οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου μας : Αμαλία-Στεφανία Καραγιάννη ,Έλενα Μάντη, Μαρία Θωμοπούλου ,Γιάννης Ζαρώνης ,Κλάιντι Γιάχγια, Ιάσονας Βλότσος, Μάριος Πάτρας ,Άρης Μητρολιός και οι εκπαιδευτικοί Κλειώ Παπαϊωάννου, Ασπασία Μανταλιανού, Αγγελική Καμπούρη, Ειρήνη Μαγκλάρα, Γιάννης Γεωργαντζής, Γιώργος Ραχούτης, Συνοδή Μιχάλη.

Κατά την παραμονή τους οι συμμετέχοντες την πρώτη ημέρα επισκέφτηκαν το χώρο του Δημαρχείου όπου ενημερώθηκαν από τον εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου τον κ. Ντόκο για την ιστορία της Αργούς και την Αργοναυτική εκστρατεία. Στην συνέχεια επισκέφτηκαν το σχολείο μας όπου έγιναν οι παρουσιάσεις του Πολωνικού και του Ελληνικού σχολείου.

Την δεύτερη ημέρα το ένα Σουηδικό σχολείο παρουσίασε την εργασία του και επισκέφθηκαν το 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας το ΕΕΕΚ Βόλου και το 2 ΕΠΑ.Λ Νέας Ιωνίας.

Την τρίτη ημέρα έγινε ξενάγηση στο Μουσείο Τσαλαπάτα και ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις Ρουμανίας και του δεύτερου Σουηδικού σχολείου.

Την τέταρτη ημέρα οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Βυζαντινό Μουσείο και το ΚΠΕ στην Μακρινίτσα.

Την τελευταία ημέρα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Μουσείο της πόλης του Βόλου και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Κατά την διάρκεια της παραμονής τους είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν γεύσεις της τοπικής κουζίνας και παραδοσιακά γλυκίσματα. Επιπλέον, απόλαυσαν τη θάλασσα και το βουνό εκμεταλλευόμενοι τον ευχάριστο φθινοπωρινό καιρό.



Το Σχολείο μας θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα, την Δημοτική αρχή Βόλου , τον διευθυντή του 4ου γυμνασίου Ν Ιωνίας κ. Χρήστο Παπαϊωάννου, την διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Βόλου κα Φωτεινή Γρηγορίου και τον Διευθυντή του 2ου ΕΠΑ.Λ Ν. Ιωνίας κ. Γιάννη Τσοκανάκη ,όπως επίσης όλους τους συναδέλφους καθηγητές των παραπάνω σχολείων για την θερμή υποδοχή και την φιλοξενία τους.

Σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας , με σπιτικά εδέσματα και λιχουδιές.

Επιπλέον, τις παρακάτω επιχειρήσεις για τις ευγενικές χορηγίες τους , οι οποίες για ακόμα μια φορά πρόθυμα και γενναιόδωρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.

1.την ΕΨΑ Βόλου

2.το αρτοποιείο «Σμύρνη»

3. το ζαχαροπλαστείο «Σοκολατίνο»

Κατά γενική ομολογία των συμμετεχόντων η 3η συνάντηση, ικανοποίησε στο μέγιστο βαθμό τους στόχους του προγράμματος , αλλά και τις αισθητικές και γευστικές προσδοκίες που τους προσέφερε ο τόπος μας.