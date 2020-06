Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ζητεί την ψήφο των πολιτών

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου συμμετέχει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό Bravo schools: «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» με δύο συμμετοχές εθελοντικής/συνεργατικής παρέμβασης εκπαιδευτικών-γονέων και βοηθητικού προσωπικού της σχολικής μονάδας, που ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Η πρώτη δράση αφορά τη μετατροπή παλαιών, φθαρμένων παιδικών καθισμάτων σε όμορφα και πρακτικά παγκάκια εσωτερικού χώρου, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 100 μαθητές (προ κορωνοϊού…) και τα οποία χρησιμοποιούνται στους διαδρόμους και στην αίθουσα εκδηλώσεων.



Η δεύτερη δράση περιλαμβάνει την ολική ανακαίνιση του εξωτερικού γηπέδου βόλεϊ με τις απαραίτητες προεργασίες προετοιμασίας του χώρου και τον ελαιοχρωματισμό με ειδικά χρώματα γηπέδων.



Βασικοί σκοποί των δράσεων ήταν η αναβάθμιση και ο εξωραϊσμός των υπαρχουσών υποδομών του σχολείου, η συμβολή στην ενημέρωση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των μαθητών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., καθώς και η ενεργοποίηση της οικογένειας & της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας & παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, το σχολείο συμμετέχει στην πρωτοβουλία-διαγωνισμό σχολείων (με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας): In Action for a Better World – «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» του Quality Net Foundation (QNF), Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, ο οποίος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων έγινε από έσοδα της τακτικής επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Βόλου προς το σχολείο.

Για τη βράβευση των καλύτερων δράσεων θα ληφθεί υπόψη, πέραν της επιτροπής αξιολόγησης, κατά 20% η ψηφοφορία του κοινού.

Για το σκοπό αυτό, αφού φυσικά δείτε και αποφανθείτε, μπορείτε να βοηθήσετε την προσπάθεια του σχολείου ψηφίζοντας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/12o-dhmotiko-sxoleio-boloy.753.html

Δείτε εδώ βίντεο των δράσεων:

https://www.youtube.com/watch?v=qL_V2QGSqCk (γήπεδο βόλεϊ)

https://www.youtube.com/watch?v=Yyt-sTXZ5MU&t=2s (παιδικά παγκάκια από παλαιά καθίσματα)