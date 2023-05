Τιτανικός: Περιδέραιο με δόντι από τον εξαφανισμένο καρχαρία Μεγαλόδοντα βρέθηκε στα συντρίμμια του πλοίου

Ανάμεσα στα πέντε μεγαλύτερα πλάσματα που υπήρξαν ποτέ και με διαφορά το πιο θυριώδες πλάσμα που κολύμπησε ποτέ ήταν το καραχαρίας Μεγαλόδοντας. Εζησε πριν από περίπου 28 με 1,5 εκατομμύρια χρόνια, στον Καινοζωικό αιώνα. Θεωρείται ένα από τα πιο μεγάλα και δυνατά σαρκοφάγα στην ιστορία των σπονδυλωτών. Έφτανε σε μήκος τα 18-20 μέτρα και βάρος από 30 έως 100 τόνους, ανάλογα με το μήκος του και βρισκόταν σε όλο τον κόσμο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα έμοιαζε πολύ με το μεγάλο λευκό καρχαρία που ζει σήμερα.

Ο μεγαλόδοντας «εκπροσωπείται» στα απολιθώματα κυρίως από τα δόντια και τη σπονδυλική στήλη. Όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους καρχαρίες, ο σκελετός μεγαλόδοντα αποτελείται από χόνδρο και όχι από οστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ως επί το πλείστον κακοδιατηρημένα απολιθώματα. Τώρα, ένα εύρημα μεγάλης σημασίας ήρθε στο πιο απρόσμενο μέρος, τα συντρίμμια του Τιτανικού!

Συγκεκριμένα, ένα περιδέραιο «φτιαγμένο από το δόντι ενός καρχαρία Μεγαλόδοντα» αποκαλύφθηκε σε νέες εικόνες από τα συντρίμμια του Τιτανικού. Το εντυπωσιακό τεχνούργημα εντοπίστηκε σε πλάνα που τραβήχτηκαν το περασμένο καλοκαίρι από την εταιρεία Magellan Ltd. Τα πλάνα τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για τη λήψη των πρώτων ψηφιακών σαρώσεων του ναυαγίου, οι οποίες το παρουσιάζουν με λεπτομέρεια – σχεδόν σαν να έχει ανασυρθεί από το νερό.

Άλλα αντικείμενα που περιβάλλουν το περιδέραιο δεν έχουν εντοπιστεί, αν και φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε μια συλλογή από μικρές χάντρες σε σχήμα δακτυλίου. Ωστόσο, η Magellan Ltd, η οποία συνεργάζεται με την Atlantic Productions για ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την περσινή αποστολή, απαγορεύεται να τα ανασύρει από τον πυθμένα της θάλασσας. Υπολογίζεται ότι 1.517 από τους 2.224 ανθρώπους που επέβαιναν στον Τιτανικό σκοτώθηκαν όταν το πολυτελές υπερωκεάνιο βυθίστηκε στις 15 Απριλίου 1912.

Η Magellan Ltd έστειλε υποβρύχια για να ερευνήσει όλα τα μέρη του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται περίπου 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, περίπου 350 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Νιουφάουντλαντ του Καναδά. Τα υποβρύχια ξόδεψαν περισσότερες από 200 ώρες το περασμένο καλοκαίρι λαμβάνοντας 700.000 εικόνες από κάθε γωνία του πλοίου για να δημιουργήσουν την τρισδιάστατη αναπαράσταση.

Τώρα, η εταιρεία παρατήρησε το χαρακτηριστικό σχήμα ενός δοντιού καρχαρία στα πλάνα, και με μια πιο προσεκτική εξέταση συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για ένα κολιέ. Ο Ρίτσαρντ Πάρκινσον, διευθυντής της Magellan, περιέγραψε το εύρημα ως «εκπληκτικό, όμορφο και μαγευτικό». Συγκεκριμένα, είπε «Βρήκαμε ένα δόντι μεγαλοδόντη το οποίο έχει διαμορφωθεί σε κολιέ – είναι απίστευτο, είναι απολύτως απίστευτο», δήλωσε στο ITV News.

Τα δόντια του εξαφανισμένου μεγαλοδόντη -ενός από τα μεγαλύτερα ψάρια που υπήρξαν ποτέ- είναι γνωστό ότι φτάνουν σε μήκος μέχρι και τα 17 εκατοστά. Δεν είναι σαφές πώς ο οργανισμός Magella μπόρεσε να αναγνωρίσει το δόντι στο κολιέ ως αυτό ενός μεγαλοδόντη, αν και η MailOnline επικοινώνησε με την εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

Η Καταλίνα Πιμιέντρο, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Swansea που ειδικεύεται στους καρχαρίες, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να πει κανείς αν πρόκειται για δόντι μεγαλοδόντη χωρίς άλλα αναγνωρίσιμα αντικείμενα για κλίμακα. «Το δόντι φαίνεται να έχει έναν “λαιμό”, που είναι η πιο σκούρα περιοχή μεταξύ της κορώνας του δοντιού και της ρίζας», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Αλλά επειδή η εικόνα είναι τόσο χαμηλής ποιότητας, είναι δύσκολο να δούμε αν πρόκειται για κάτι τέτοιο».

