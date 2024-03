Τιτανικός: Η σανίδα που έσωσε τη Ρόουζ πωλήθηκε σε δημοπρασία

H πιο δημοφιλής πλάκα ξύλου της κινηματογραφικής ιστορίας πωλήθηκε για σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια. Η Heritage Auctions ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου, ότι η πρόσφατη δημοπρασία Treasures From Planet Hollywood συγκέντρωσε συνολικά 15,68 εκατομμύρια δολάρια.

Τα κινηματογραφικά σκηνικά που πωλήθηκαν στη δημοπρασία περιλάμβαναν το μαστίγιο του Χάρισον Φορντ από την ταινία “Indiana Jones and the Temple of Doom” του 1984, το τσεκούρι που κρατούσε ο Τζακ Νίκολσον στην ταινία “The Shining” του 1980 και, κυρίως, το κομμάτι ξύλου από το οποίο κρέμονται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ στις τελευταίες σκηνές του Τιτανικού του 1997.

Αν και το αντικείμενο αυτό αναφέρεται συνήθως ως «πλωτή πόρτα» από τους θαυμαστές της ταινίας,περιγράφηκε στη δημοπρασία ως «μέρος του πλαισίου της πόρτας ακριβώς πάνω από την είσοδο του σαλονιού της πρώτης θέσης του πλοίου».

Το εμβληματικό κινηματογραφικό σκηνικό πωλήθηκε για 718.750 δολάρια (663,000 ευρώ) στη δημοπρασία και αποτέλεσε το αντικείμενο με τις υψηλότερες πωλήσεις της εκδήλωσης, ανάμεσα σε 16 συνολικά σκηνικά που πωλήθηκαν για περισσότερα από 100.000 δολάρια.

Kate Winslet's Infamous 'Titanic' Door Sells for $718K at Auction | Click to read more 👇 https://t.co/Y7qp7Toz35 — TMZ (@TMZ) March 25, 2024

Δεν ήταν, όμως, το μοναδικό αντικείμενο από την ταινία του Τζέιμς Κάμερον που διατέθηκε στη δημοπρασία – ένα πρωτότυπο του ίδιου κομματιού ξύλου πωλήθηκε για 125.000 δολάρια (115,000 ευρώ), ενώ ο τροχός που χρησιμοποιήθηκε για το σκάφος στην ταινία πωλήθηκε για 200.000 δολάρια (180,000 ευρώ).

Το φόρεμα που φοράει η Κέιτ Γουίνσλετ στην τελευταία πράξη του Τιτανικού, όταν ο χαρακτήρας της, η Ρόουζ, και ο χαρακτήρας του Ντι Κάπριο, Τζακ, πέφτουν στο νερό, πωλήθηκε για 118.750 δολάρια (108,000), ενώ ένα τηλεγραφικό στήριγμα που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία πωλήθηκε για 81.250 δολάρια (75,000 ευρώ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Heritage Auctions αναφέρουν ότι αυτή η πλάκα ξύλου ή αλλιώς η πόρτα, «βασίζεται στο πιο διάσημο πλήρες κομμάτι συντριμμιών που διασώθηκε από την πραγματική βύθιση του Τιτανικού τον Απρίλιο του 1912».

Πηγή: marieclaire.gr