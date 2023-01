Τιτανικός: Αντιδράσεις για τη νέα αφίσα – «Κάτι δεν πάει καλά»

O «Τιτανικός» επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο, με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία του.

Η ταινία του Τζέιμς Κάμερον που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, θα προβληθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη, σε νέα βελτιωμένη έκδοση από τις 10 Φεβρουαρίου.

Με αφορμή την κυκλοφορία του, εμφανίστηκε μια νέα αφίσα με την Κέιτ Γουίνσλετ και τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, να ποζάρουν αγκαλιασμένοι ως Ρόουζ ΝτεΓουίτ Μπουκάτερ και Τζακ Ντόσον.

Δείτε τη νέα αφίσα

Το κοινό ωστόσο, δεν εστίασε στην επανακυκλοφορία της ταινίας, αλλά… στα μαλλιά της Κέιτ Γουίνσλετ. Όπως φαίνεται, κάτι δεν έχει πάει σωστά με το photoshop που υπέστη η φωτογραφία, καθώς τα μαλλιά της πρωταγωνίστριας είναι διαφορετικά σε κάθε πλευρά.

Συγκεκριμένα, στην αριστερή μεριά, τα μαλλιά της είναι μαζεμένα και φτιαγμένα σε μπούκλες, ενώ στη δεξιά είναι ίσια και λυτά.

Ανάμεσα βέβαια, στα σχόλια των χρηστών του Twitter, υπήρξαν κι εκείνα που αναφέρουν ότι τα μαλλιά της μάλλον κρύβουν κάποιον συμβολισμό. Δηλαδή, οι μπούκλες έχουν να κάνουν με την καταπιεσμένη πλευρά της Ρόουζ, ενώ η άλλη πλευρά συμβολίζει την απελευθέρωσή της, όταν γνωρίζει τον Τζακ.

Βέβαια, οι περισσότερες αναρτήσεις θέλουν απλά την παραγωγή να έχει κάνει «προχειροδουλειά», ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν έχει γίνει σκόπιμα.

At its core Titanic is a hair story https://t.co/lVy4EerKFe

Kate Winslet's hair – Left side in the streets, right side in the sheets.https://t.co/V9qDWkqHhJ

— Amanda (@Pandamoanimum) January 10, 2023