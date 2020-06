Τηρεί στάση αναμονής η Νίκη για την αναδιάρθρωση

Στάση αναμονής τηρούν στη Νίκη, όσον αφορά το θέμα της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οι «κυανόλευκοι» περιμένουν τις εξελίξεις, κάνοντας παράλληλα σχέδια για τη Β’ Εθνική, αφού όλα δείχνουν πως οδεύουμε στην υλοποίηση του σεναρίου με τους δύο ομίλους.

Ο Αλέξης Παπακωνσταντίνου θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κυριακή, αφού τηρεί την καραντίνα των επτά ημερών για όσους έρχονται από το εξωτερικό. Ακολούθως θα έλθει στο Βόλο και θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 6 Ιουλίου, με πιθανότερο χώρο το γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς». Βασικό θέμα της συνέλευσης θα είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Φυσικά, το γεγονός ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν βρίσκεται στον Βόλο, δεν σημαίνει πως η ΠΑΕ δεν λειτουργεί. Το αντίθετο, μάλιστα, αφού έχει καθημερινή επικοινωνία με τους συνεργάτες του, με τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν να έχει αρχίσει. Εξάλλου, στη Νίκη περιμένουν πως η περίοδος 2020-21 θα βρει την ομάδα στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία, αφού οι εξελίξεις για την αναδιάρθρωση «τρέχουν». Οι «κυανόλευκοι» τις παρακολουθούν και κάνουν τον δικό τους προγραμματισμό. Πρώτο τους μέλημα είναι η παραμονή του τεχνικού Στάικου Βεργέτη και του βασικού κορμού των ποδοσφαιριστών. Όταν ξεκαθαρίσει ποιοι θα μείνουν από τους παίκτες της περσινής ομάδας, τότε θα γίνουν και οι ανάλογες κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η διαδικτυακή ψηφοφορία για το ομορφότερο γκολ της Νίκης την περίοδο 2019-20. Στην σελίδα της ΠΑΕ στο facebook έχει αναρτηθεί ένα βίντεο με 10 από τα γκολ των «κυανολεύκων» και οι φίλαθλοι μπορούν και ψηφίζουν εκείνο που τους άρεσε περισσότερο, με τη συμμετοχή να είναι ήδη μεγάλη. Η ψηφοφορία θα κλείσει την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Νίκη είναι η εξής: «Ήρθε η ώρα του κόσμου μας… Απολαύστε το βίντεο στη σελίδα μας στο Facebook με τα 10 ομορφότερα γκολ της ομάδας μας για τη σεζόν που τελείωσε και ψηφίστε το αγαπημένο σας στα σχόλια, προκειμένου να αναδειχθεί το κορυφαίο τέρμα της Νίκης Βόλου για τη χρονιά που πέρασε. Ψηφίστε ανάμεσα στα εξής τέρματα: 1) Αντόνιο Ροχάνο vs Θεσπρωτός, 2) Αντόνιο Ροχάνο vs Καλαμάτα, 3) Δημήτρης Καπός vs Ιωνικός, 4) Αποστόλης Τσιώλης vs Ολυμπιακός, 5) Άλεξ Κρουθ vs Ολυμπιακός, 6) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (1-0), 7) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (2-0), 8) Χορδάν Ντομίνγκεθ vs Τρίκαλα, 9) Μάρτιν Μπαταγίνι vs Ιαλυσός, 10) Άλεξ Κρουθ vs Καβάλα. Ψηφίζουμε στα σχόλια της παρούσας δημοσίευσης, γράφοντας τον αριθμό του γκολ που μας αρέσει. Η ψηφοφορία θα κλείσει την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα».