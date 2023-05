Τίνα Τέρνερ: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της – Πώς έχασε τα δύο της παιδιά

Η Τίνα Τέρνερ άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 24 Μαΐου, στα 83 της χρόνια. Παρά τα προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούσαν για χρόνια, η θρυλική καλλιτέχνιδα «έφυγε» από φυσικά αίτια στο σπίτι της στο Κούσναχτ της Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη.

Ο εκπρόσωπός της, Μπέρναρντ Ντόχερτι έκανε γνωστό τον θάνατό της. «Η Τίνα Τέρνερ, η “βασίλισσα του Rock’n Roll” έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια. Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Εκτός από τη μάχη που έδινε για χρόνια με τον καρκίνο του εντέρου και την υψηλή αρτηριακή πίεση, που την βασάνιζε για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, η τραγουδίστρια της σόουλ είχε να αντιμετωπίσει και τους «εσωτερικούς της δαίμονες».

Για χρόνια, πάλευε με τα ψυχικά τραύματα που της άφησε η κακοποίηση που είχε δεχτεί. Ωστόσο, η «αυτοκαταστροφή» της ήρθε, μετά τις απώλειες των δύο της παιδιών. Η ζωή της, που άλλοτε ήταν γεμάτη λάμψη, επιτυχίες και διακρίσεις, κατέληξε με εθισμούς και απόπειρες αυτοκτονίας.

Τα παιδιά της ήταν η πηγή της δύναμής της, καθώς όπως είχε δηλώσει η ίδια στο παρελθόν «δεν ένιωθε να έχει πάρει αγάπη από κάποιον άλλο». Απέκτησε ένα παιδί, τον Κρεγκ, με τον σαξοφωνίστα Ρέιμοντ Χιλ και στη συνέχεια, ακόμα ένα, τον Ρόνι με τον πρώτο της σύζυγο, Άικ Τέρνερ. Ωστόσο, η ανάγκη της να δώσει την αγάπη που δεν πήρε, την οδήγησε να «ανοίξει την αγκαλιά» της σε δύο ακόμα παιδιά, τον Άικ Τζούνιορ και τον Μάικλ, τα οποία είχε αποκτήσει ο Τέρνερ από προηγούμενες σχέσεις του.

Δυστυχώς όμως, η μοίρα της αποδείχθηκε τραγική. Τα δύο βιολογικά της παιδιά, ο Ρόνι και ο Κρεγκ έφυγαν από τη ζωή. Όπως φαίνεται, η Τίνα Τέρνερ δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον χαμό τους.

Ο Ρόνι Τέρνερ έδινε μάχη με τον καρκίνο, όπως η μητέρα του

Ο Ρόνι Τέρνερ άφησε την τελευταία του πνοή, την περασμένη χρονιά, μετά από επιπλοκές που είχε στην υγεία του, λόγω της μάχης που έδινε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο, ενώ «πάλευε» και με μία καρδιαγγειακή νόσο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία του θανάτου του ήταν η μετάσταση του καρκίνου σε άλλα ζωτικά όργανα. Ήταν 62 ετών, όταν έφυγε από τη ζωή.

