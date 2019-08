Με τη λήξη της περιόδου των θερινών εκπτώσεων ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου διοργανώνει και φέτος τη «Λευκή Νύχτα», σε μια προσπάθεια να τονώσει την κίνηση στην τοπική αγορά.

Η «Λευκή νύχτα» διοργανώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 30 Αυγούστου, μετά την περσινή επιτυχία, με πλήθος εκπλήξεων και δράσεων. Τα εμπορικά καταστήματα του Βόλου θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα, με ειδικές τιμές σε δεκάδες προϊόντα. Το αίτημα του ΕΣΒ για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λόγω της «Λευκής Νύχτας», θα εξεταστεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, την ερχόμενη Τετάρτη. Οι έμποροι ζητούν τα καταστήματα να λειτουργήσουν την Παρασκευή 30 Αυγούστου με συνεχόμενο ωράριο, δηλαδή από τις 9 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Ακολούθως ζητείται το Σάββατο 31 Αυγούστου, τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 3 τα ξημερώματα. Το αίτημα αφορά τα καταστήματα στην περιοχή του Βόλου, που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, περιλαμβάνοντας τις οδούς Ιάσονος, Πολυμέρη, Κασσαβέτη, Γαλλίας, Μακρυνίτσης, 28ης Οκτωβρίου, Ξενοφώντος και Δημητριάδος, υπό την προϋπόθεση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Οι προετοιμασίες για τη «Λευκή Νύχτα» βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει μουσικά συγκροτήματα να δίνουν χαρούμενο και γιορτινό τόνο στην αγορά, μετά τις 7 το απόγευμα. Λευκή νύχτα είχε πραγματοποιηθεί και πέρυσι, το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου και ξεπέρασε τις προσδοκίες των εμπόρων. Μάλιστα είχαν έρθει καταναλωτές και από άλλες θεσσαλικές πόλεις. Οι έμποροι προσβλέπουν στη «Λευκή Νύχτα» με τη λήξη της περιόδου των θερινών εκπτώσεων. Ο θεσμός της «Λευκής νύχτας» εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, και στόχο έχει την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και την προβολή της πόλης.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων:

– Πλατεία Πανεπιστημίου: 20.30 ΙΕΚ Γιάτσος – Γευστική Δοκιμή. 21.45 – 00.00 AppARTia – Μουσική συναυλία. 22.00 Le Gourmet – Γευστική Δοκιμή.

– Δημητριάδος και Λώρη: 21.00 Εκείνες και Αυτός – Μουσική συναυλία.

– Ερμού και Τοπάλη: 20.30 Παλσάρ – Μουσική συναυλία

– Σπ. Σπυρίδη και Σωκράτους: 20.30 Piano Stories – Μουσική συναυλία.

– Δημητριάδος και Αγίου Νικολάου: 21.00 Απόστολος Γκίκας (AG) – Μουσική συναυλία.

– 28ης Οκτωβρίου και Δον Δαλεζίου: 20.30 Volo Der No – Μουσική συναυλία.

– Ερμού και Ροζού: 20.30 Cassete και Rafaella Pignataro – Μουσική συναυλία.

– Αντωνοπούλου και Σωκράτους: 20.00 Le Gourmet – Live cooking by Σπυριδούλα.

– Κονταράτου και Ογλ: 20.30 ΙΕΚ Γιάτσος – Help Planet – Face Painting και Φωτογραφία.

– Γκλαβάνη και Κονταράτου 21.00 Σχολή Βούλγαρη – Bodypainting.

– Ερμού και Αγ. Νικολάου 20.00 ΙΕΚ Δήμητρα – Food Festival. ΙΕΚ Δήμητρα – Studio Ομορφιάς και Face Painting.

– Κ. Καρτάλη (μεταξύ Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου): 20.00 Dj Dimitris Iatropoulos – Party.

– Γκλαβάνη (Ερμού και Δημητριάδος): 20.00 Η μπάντα που παίζει τα πάντα – Μουσική συναυλία.

– Κουμουνδούρου και Κονταράτου: 21.00 Groove, Grappa, Entra και Novel – Cocktail Festival.

– Κουμουνδούρου (μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος): 21. Σχολή Be Pro – Μακιγιάζ.

Στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει: «Η «Λευκή Νύχτα» είναι η εξωστρέφεια του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου και η δυναμική ανάδειξη της πόλης μας ως τόπο ενδιαφέροντος προορισμού όχι μόνο μέσα από την ιστορία του αλλά και από τη σύγχρονη πολιτιστική δράση του.

Μας ενδιαφέρει η «Λευκή Νύχτα» να γίνει θεσμός για την πόλη μας, να γίνει τόπος εμπορικού προορισμού, να γοητεύσει τους επισκέπτες, να διασκεδάσουν και να μας επισκέπτονται κάθε χρόνο. Γι’ αυτό ευχαριστούμε πρωτίστως τα μέλη μας που στηρίζουν την προσπάθειά μας και συμβάλλουν με κάθε μέσο για την επιτυχία της, τον Δήμο Βόλου, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, την ΟΕΒΕΜ που στέκονται αρωγοί, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν το έργο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και αναδεικνύουν πανελλαδικά την αξία της πόλης μας. Τέλος, ευχαριστούμε όλους όσους εθελοντικά συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας».