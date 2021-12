Την έναρξη της εκδήλωσης «Τοπικά Εργαστήρια» του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+/ΚΑ2 «Art Beyond Gaze» πραγματοποίησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας πραγματοποίησε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας την έναρξη της εκδήλωσης βιωματικής μάθησης «Τοπικά Εργαστήρια» του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+/ΚΑ2 «Art Beyond Gaze» (Key Action 2: Strategic Partnerships in Youth Sector/ 2020-1-EL02_KA227-YOU-006820) που υλοποιεί και συντονίζει η ΠΔΕ Θεσσαλίας.

Η Διευθύντρια της ΠΔΕ Θεσσαλίας στην εισαγωγική ομιλία των εργασιών του τριημέρου αναφέρθηκε στο γενικό πλαίσιο του προγράμματος που αφορά στην καλλιτεχνική δημιουργία ως τρόπο έκφρασης των βαθύτερων συναισθημάτων του σύγχρονου ανθρώπου και ως μέσο εκτόνωσης της έντασης που απορρέει από την καθημερινή του ζωή, επισημαίνοντας ότι η τέχνη είτε ως αισθητική απόλαυση είτε ως προσωπική δημιουργία δεν αποτελεί μόνο εργαλείο επικοινωνίας λεκτικής και μη λεκτικής αλλά και έναν εναλλακτικό τρόπο συναισθηματικής έκφρασης που μπορεί να αξιοποιεί όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου.

Κλείνοντας την εισήγησή της τόνισε ότι «Είναι σπουδαίο να προσπαθούμε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα, με ιδιαίτερη αναφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναδεικνύει τη συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας και τις επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση στην τέχνη και μέσω της τέχνης είναι ένα κατοχυρωμένο πανανθρώπινο δικαίωμα όλων των μαθητών, τόνισε η κα Ζιάκα, το οποίο στη σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας δύναται να υποστηριχθεί από πολλές καινοτόμους μεθόδους εργαλεία και πρακτικές, εξασφαλίζοντας τη σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση σε μεγαλύτερο βαθμό, δεδομένης της εξοικείωσης των νέων με την τεχνολογία˙ ενώ παράλληλα η ψηφιακή τέχνη αποτελεί μοναδική ευκαιρία αντιμετώπισης των διακρίσεων λόγω της παγκόσμιας εμβέλειάς της και χάρη στην εύκολη προσβασιμότητα. Άλλωστε, οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID 19 ανέδειξαν τη σημασία της ψηφιακής καλλιτεχνικής δημιουργίας ως μέσου επικοινωνίας και έκφρασης και ως γέφυρα που ενώνει ανθρώπους και έθνη σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, η Περιφερειακή Διευθύντρια ευχαρίστησε τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, κ. Αναγνωστόπουλο Σωτήρη, για τη φιλοξενία του και υποδέχτηκε στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου τους μαθητές των σχολείων που συνδέονται ως associated partners με το πρόγραμμα Art Beyond Gaze της Περιφερειακής Διεύθυνσης (Μουσικό Σχολείο και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας) καθώς και μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας, οι οποίοι συμμετέχουν στα Τοπικά Εργαστήρια Ψηφιακής Δημιουργίας (Local Workshops of Digital Creation) διάρκειας τριών ημερών με τίτλο «Επιμόρφωση στην ψηφιακή δημιουργικότητα με εφαρμογή στην Εκπαίδευση και την Τέχνη• αναδομώντας τον Κυβισμό μέσω Scratch».