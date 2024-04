Τι συμβαίνει στο Κολούμπια: Χάος για τη Γάζα με συγκρούσεις και σε άλλα πανεπιστήμια – Ποιοι είναι οι διαδηλωτές

Προ 24ώρου έγινε γνωστό πως ο δικός μας, Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στις ΗΠΑ, δεν θα δώσει τελικά τη συναυλία που είχε προγραμματιστεί στο πανεπιστήμιο Κολούμπια λόγω των επεισοδίων που έλαβαν χώρα στον χώρο από νεαρούς φοιτητές για τον πόλεμο στην Γάζα από το Ισραήλ.

«Είδα την ”κατάληψη” του campus από τους φοιτητές, είδα επίσης τις ασταμάτητες, 24ωρες διαδηλώσεις μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο, με τα συνθήματα, τις παλαιστινιακές σημαίες και μαντίλες που βλέπεις παντού στην πόλη, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκατοντάδων καθηγητών» έγραψε σε σχετική ανάρτηση στα social media ο καλλιτέχνης ο οποίος όπως είπε μένει πολύ κοντά στον χώρο του πανεπιστημίου, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για την ακύρωση της συναυλία.

Είναι αλήθεια πως οι εικόνες από τα επεισόδια έκαναν τον γύρου του κόσμου τις προηγούμενες ημέρες. Πληθώρα φοιτητών, όχι μόνο στο Κολούμπια, αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως στο Τέξας και στη Νότια Καρολίνα, αντιδρούσε στις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ στην Γάζα και στη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στο Τελ Αβίβ, προχωρώντας σε καταλήψεις, διαδηλώσεις και προπηλακισμούς καθηγητών με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων για την πρόσκαιρη διάλυσή τους.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες ακόμη διαδηλωτές σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, καθώς οι διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα εντείνονται στις πανεπιστημιουπόλεις. Περίπου 108 συλλήψεις έγιναν στο Emerson College, δήλωσε η αστυνομία της Βοστώνης στον αμερικανικό εταίρο του BBC, το CBS News.

Νωρίτερα, 93 άτομα στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) στο Λος Άντζελες τέθηκαν υπό κράτηση με την κατηγορία της καταπάτησης. Διαδηλωτές και αστυνομία συγκρούστηκαν επίσης στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Οι αρχές δήλωσαν ότι και εκεί συνελήφθησαν 34 άτομα.

Βίντεο από τα επεισόδιο στο Πανεπιστήμιο του Τέξας:

#BBCNews #FoxNews @Columbia @UTAustin We did Nazi this happening. I'd never, ever, buy a Muskmobile. I will buy an electric car on my next purchase,will never do business with he never figures it out. #MurdochGutterMedia #msnbc #cnn #ToriesOut #morningjoe pic.twitter.com/oz2RXL59Yr

This is America and how #FreedomOfSpeech works there. #GazaSolidarityEncampment pic.twitter.com/7CQn6Yxd2c

At least 4 people were arrested! 👎🏻

Οι Financial Times με ανάλυσή τους την οποία υπογράφει o Joshua Caffin, επιχειρεί να σκιαγραφήσει το φαινόμενο που θυμίζει το αντιπολεμικό κίνημα της δεκαετίας του ‘60. Οι FT επισκέφτηκαν τον «Καταυλισμό Αλληλεγγύης στη Γάζα» στην Πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια όπου μίλησαν με φοιτητές και διαδηλωτές οι οποίοι καταγγέλλουν όπως λένε την γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα από «τη βίαιη, σιωνιστική οντότητα των εποίκων». «Είμαστε ενωμένοι στον αγώνα μας. Χτίζουμε κοινότητα. Τρώμε μαζί. Κρατάμε ο ένας τον άλλον ασφαλή και ζεστό. Κάνουμε τις αρχές μας πράξη», δήλωσε ο W.

‼️🇵🇸BREAKING: Cornell students have set up a Gaza Solidarity Encampment, joining dozens of campuses to take action for Palestine! pic.twitter.com/DukKi1mWRu

Ένα από τα αιτήματα των συγκεντρωμένων ήταν το Κολούμπια να απεξαρτηθεί από εταιρείες που επωφελούνται από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Boeing και GE. «Θα συνεχίσουμε να καταλαμβάνουμε το δυτικό γκαζόν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», προειδοποίησε ο Kyhmani James.

Ώρες αργότερα, η πρόεδρος του Κολούμπια, Minouche Shafik, έδωσε προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα στους διαδηλωτές να εκκενώσουν τον καταυλισμό και οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έκαναν προετοιμασίες για να εισέλθουν. Το πρωί της Τετάρτης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άλλες 48 ώρες διαλόγου.

Η «Κατασκήνωση Αλληλεγγύης στη Γάζα» είχε μια περιπετειώδη ζωή, επανασυνδέοντας μια νέα γενιά ακτιβιστών φοιτητών του Κολούμπια με τους προκατόχους τους που έκαναν το πανεπιστήμιο κέντρο διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, όταν κατέλαβαν κτήρια το 1968. Έχει επίσης ενεργοποιήσει παρόμοιες αντιισραηλινές διαμαρτυρίες σε άλλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης μέχρι το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϊ.

Βίντεο από τα επεισόδια σε Κολούμπια,, Χάρβαρντ, Τέξας:

#BREAKING 🇺🇸| Mass chaos breaks out at college campuses across the #UnitedStates as pro-Palestine protests intensify. #Columbia , #Harvard , #USC , University of #Texas at #Austin and others are getting swarmed by protesters.

Are you following the college students movement in the USA advocating for Palestinians rights?

Harvard students have now set up their own encampment in solidarity with Palestine demanding they also divest from Israel's war on Gaza

📹IG @harvxrdpsc#CeaseFireNow #FreePalestine pic.twitter.com/EdQ2ahIUYS

— MuslimWomensCouncil (@MWC_Bradford) April 25, 2024