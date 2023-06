Τι συμβαίνει με τον Μπάιντεν; Κοιμάται με συσκευή οξυγόνου – Η φωτογραφία που εγείρει ερωτηματικά για την υγεία του

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στην οποία εμφανίστηκε να έχει περίεργα σημάδια πάνω στο πρόσωπο του, τα οποία υποδείκνυαν ότι φορούσε νωρίτερα κάποιου είδους μάσκα στο πρόσωπό του, εγείρει ξανά ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί μηχάνημα αναπνοής επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος.

Scoop: Biden has begun using a CPAP machine, per sources. The device is to treat longstanding sleep apnea, one of the people said. As Biden departed the White House this morning for Chicago, indentations from the CPAP straps could be seen on his face. Story by @jendeben and me. pic.twitter.com/U4Chkp16Pq

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 28, 2023