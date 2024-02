Τι είναι το τσιπ εγκεφάλου του Ίλον Μασκ; Πώς λειτουργεί, οι στόχοι και οι ηθικές ανησυχίες

Έναν χρόνο μετά την έγκριση για δοκιμή, η Neuralink του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ εμφύτευσε για πρώτη φορά ασύρματο τσιπ στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου.

Ο Μασκ ανακοίνωσε ότι στον ασθενή τοποθετήθηκε το εμφύτευμα την Κυριακή και «αναρρώνει». Η συσκευή προορίζεται να έχει διάφορες χρήσεις, από την αποκατάσταση της κινητικής λειτουργικότητας των ανθρώπων μέχρι τη δυνατότητα διασύνδεσης εγκεφάλου – υπολογιστή. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών του Μασκ και η Neuralink δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες.

Ο Μασκ έχει διαφημίσει τη Neuralink ως το μέλλον της τεχνολογίας και της ιατρικής, αλλά έχουν εγερθεί ηθικές ανησυχίες σχετικά με το τσιπ και τις δοκιμές του.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Neuralink και τις δοκιμές σε ανθρώπους.

Τι είναι η Neuralink και τι κάνει;

Η Neuralink είναι μια νεοσύστατη εταιρεία κατασκευής τσιπ εγκεφάλων που ιδρύθηκε από τον Μασκ το 2016.

Μια συσκευή στο μέγεθος ενός νομίσματος εμφυτεύεται χειρουργικά στο κρανίο, με εξαιρετικά λεπτά καλώδια που πηγαίνουν στον εγκέφαλο και αναπτύσσουν μια διασύνδεση εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI).

Έτσι, θα καταγράφεται η εγκεφαλική δραστηριότητα και θα στέλνεται σε μια συσκευή, όπως ένα smartphone, μέσω μιας συνηθισμένης σύνδεσης Bluetooth. Το πρώτο προϊόν, με την ονομασία Telepathy, θα επιτρέπει στους ανθρώπους να ελέγχουν τα τηλέφωνα ή τους υπολογιστές τους «απλά με τη σκέψη», δήλωσε ο Μασκ.

Η τοποθέτηση του τσιπ στο τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει την κινητική λειτουργία θα επιτρέψει επίσης στους ανθρώπους να ξεπεράσουν νευρολογικές διαταραχές, υποστηρίζει η εταιρεία.

Ο Μασκ δήλωσε ότι οι πρώτοι που θα μπορούν να λάβουν το τσιπάκι θα είναι όσοι έχουν χάσει την κίνηση των άκρων τους.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024