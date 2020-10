Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού για το τσιμέντο στην Ακρόπολη

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν φωτογραφίες από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις οποίες παρουσιάζονται τα έργα χάραξης διαδρομών για ΑμΕΑ προς την Ακρόπολη.

Σε πολλές από τις φωτογραφίες εμφανίζονται εικόνες των έργων, στις οποίες φαίνονται νέοι διάδρομοι από σκυρόδεμα, πέριξ του μνημείου της Ακρόπολης, με αρκετούς από τους χρήστες να δυσανασχετούν με το αισθητικό αποτέλεσμα.

Η ανάπλαση έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ωστόσο εξέδωσε νέα ανακοίνωση απόψε, μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξαναστρώνουμε υφιστάμενες διαδρομές» λέει το Υπουργείο Πολιτισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, από τους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ, οι διάδρομοι αυτοί υπήρχαν εδώ και χρόνια. «Οι ίδιοι ευαίσθητοι πολίτες που διαμαρτύρονται, θα πρέπει μην έχουν επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο τουλάχιστον επί μία εικοσαετία, που αυτές οι διαδρομές υφίστανται στρωμένες με τσιμέντο» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ωστόσο, είχαν φθαρεί λόγω των χρόνων και τώρα τους ξαναστρώνουν για να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο μνημείο και άτομα με κινητικές δυσκολίες» σημειώνει επιπλέον η ανακοίνωση του υπουργείου.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της ανάπλασης αναφέρουν πως κάτω από τη νέα χάραξη έχει τοποθετηθεί ειδικό πλέγμα, το οποίο επιτρέπει την αφαίρεση της παρέμβασης ανά πάσα στιγμή.

@UNESCO Are you aware of the constructions in progress taking place at Athens Acropolis? On site photos reveal the construction of cement paths on the ancient rock! We ask for your intervention! #Ακροπολη #μενδωνη_παραιτησου pic.twitter.com/j2U8Bsje6u

— Michaela Stathatou (@michaelstath) October 30, 2020