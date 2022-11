Θύμα του Γουάινσταϊν «σπάει» τη σιωπή της – «Αν μιλούσα, θα έχανα τους πελάτες μου»

Μία θεραπεύτρια μασάζ «έσπασε τη σιωπή της», μετά από χρόνια σχετικά με τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε δίπλα στον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν.

Η γυναίκα κατέθεσε την Τετάρτη ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε μια σειρά από συναντήσεις με τον παραγωγό, μετά τη γνωριμία τους το 2010, κατά τις οποίες της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Ένας φίλος της την έστειλε στο πρώτο τους ραντεβού το 2010, όταν εκείνη ήταν 28 ετών, προκειμένου να του κάνει μασάζ στο δωμάτιό του σε ξενοδοχείο του Μπέβερλι Χιλς.

40 λεπτά αργότερα, όταν η συνεδρία τους τελείωσε και εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο για να πλύνει τα χέρια της, ο παραγωγός μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της.

#HarveyWeinstein Sexually Assault Trial: Massage Therapist Testifies That the Hollywood Mogul Masturbated in Front of Her https://t.co/zZI2s3dDlj

