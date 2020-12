Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο – Πέθανε ο σπουδαίος Ιταλός άσος Πάολο Ρόσι

Πενθεί το ιταλικό ποδόσφαιρο μιας και «έφυγε» ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών, ο Πάολο Ρόσι, σε ηλικία 64 ετών έχοντας «χάσει» τη μάχη με την επάρατη νόσο.

Όπως μετέδωσε η RAI, ο Παγκόσμιος πρωταθλητής του 1982 με την Εθνική Ιταλίας πέθανε σε ηλικία 64 ετών. Ο Πάολο Ρόσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μουντιάλ του 1982 για τους «ατζούρι», με κορυφαία στιγμή το επικό «χατ-τρικ» στην νίκη με 3-2 επί της Βραζιλίας, ενώ είχε σκοράρει δύο φορές στον ημιτελικό με τον Πολωνία και είχε πετύχει και ένα γκολ στον τελικό και στην νίκη με 3-1 επί της Δ. Γερμανίας. Με την Εθνική Ιταλίας είχε 20 γκολ σε 48 συμμετοχές.

Ο θρυλικός «Παμπλίτο» ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ του 1982 ενώ είχε κερδίσει την ίδια χρονιά και τη «Χρυσή Μπάλα».

Το 2004 είχε επιλεγεί στην λίστα της FIFA με τους 125 κορυφαίους εν ζωή ποδοσφαιριστές. Στην καριέρα του αγωνίστηκε στην Γιουβέντους, την Κόμο, την Βιτσέντσα, την Περούτζια, την Μίλαν και την Βερόνα, μέχρι το 1987 όταν και αποσύρθηκε.

RIP Paolo Rossi

His fantastic hat-trick in 1982, in one of the greatest World Cup games of all time.

Italy 3-2 Brazil

Another legend gone!#RipPaoloRossi #Juventus #Italy pic.twitter.com/1tIgccl3J9

— TV Football 1968-92 (@1968Tv) December 10, 2020