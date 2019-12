Θρήνος στην παγκόσμια μουσική σκηνή: Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών η Μαρί Φρέντρικσον (Marie Fredriksson). Η τραγουδίστρια του σουηδικού συγκροτήματος Roxette είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο το 2002 και αναγκάστηκε να σταματήσει για ένα μεγάλο διάστημα τις εμφανίσεις της.

Η αγάπη της, όμως, για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη που έγραφε τραγούδια στο σπίτι της, ενώ παράλληλα έκανε χημειοθεραπείες. Αποτέλεσμα ήταν το προσωπικό της άλμπουμ «The Change». Tο εξώφυλλο του δίσκου αποτελείται από σκίτσα που ζωγράφισε η ίδια, όταν έμαθε πως είχε όγκο στο κεφάλι. Τον Οκτώβριο του 2005, η Μάρι Φρέντρικσον ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο κι ότι ακολουθεί υγιεινό τρόπο ζωής.

Τον θάνατό της γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, η οικογένειά της: «Με μεγάλη μας λύπη σας ανακοινώνουμε ότι μια από τις πιο μεγάλες και αγαπημένες καλλιτέχνιδες δεν είναι πια μαζί μας. Η Μαρί Φρέντρικσον πέθανε το πρωινό της 9ης Δεκεμβρίου μετά από μακρόχρονη ασθένεια».

Οι Roxette εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Μία μπάντα που δημιουργήθηκε από από τη Μαρί Φρέντρικσον και τον Περ Γκέσλε. Τον Ιούλιο του 1986 κυκλοφόρησε και το πρώτο τους single «Neverending Love», το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία στα καλοκαιρινά τοπ. Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Look Sharp» με το οποίο οι Roxette έγιναν διεθνώς γνωστοί. Το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα τοπ 24 χωρών.

Ως το 2006 είχαν πουλήσει 50 εκατομμύρια δίσκους και πάνω από 20 εκατομμύρια singles. Είχαν κάνει επίσης τρεις παγκόσμιες περιοδείες. Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του γκρουπ, «It must have been Love» του 1987, επανακυκλοφόρησε ξανά το 1990 σε διαφορετική έκδοση για τις ανάγκες της ταινίας «Pretty woman» με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Γκιρ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Η συναυλία των Roxette στην Ελλάδα

Το 2011, το σουηδικό συγκρότημα εμφανίστηκε στην Ελλάδα, παίζοντας στο Terra Vibe, σε μια συναυλία που άφησε ιστορία και πλημμύρισε νοσταλγία όσους βρέθηκαν στη Μαλακάσα για να απολαύσουν το θρυλικό ντουέτο. «Λαχταρούσα και ήλπιζα για αυτήν την περιοδεία από το 2002. Με κάνει απίστευτα χαρούμενη το γεγονός ότι θα συναντήσουμε ξανά τους fans μας σε ολόκληρο τον κόσμο», είχε αναφέρει η Μαρί Φρέντρικσον με αφορμή την παγκόσμια περιοδεία τους.

Πηγή: Έθνος