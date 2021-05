Θρίλερ με τον Προτάσεβιτς: Nοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τη μητέρα του

Mε καρδιολογικά προβλήματα και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μινσκ ο 26χρονος δημοσιογράφος Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή, 23 Μαΐου από το λευκορωσικό καθεστώς, ύστερα από την αεροπειρατεία στο αεροσκάφος της Ryanair, που εκτελούσε την πτήση Αθήνα- Βίλνιους.

Την πληροφορία μετέδωσε τόσο το δίκτυο NEXTA, όπου έγραφε ο Προτάσεβιτς, όπως και το δίκτυο AFP.

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του 26χρονου ενημέρωσε τους συνάδελφους του ότι νοσηλεύεται με πρόβλημα στην καρδιά.

#BREAKING UN chief backs 'independent investigation' into Belarus forced landing, as EU's von der Leyen vows 'severe consequences' for Belarus pic.twitter.com/PzbSKGr8Hp

— AFP News Agency (@AFP) May 24, 2021