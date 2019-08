«Θρίλερ» με το ιρανικό τάνκερ Grace 1 – Κατευθύνεται προς Τουρκία

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Associated Press το πλήρωμα του πλοίου Adrian Darya 1, πρώην Grace 1, εν μέσω εντάσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον και στον απόηχο της τοποθέτησης της Αθήνας ότι δεν θα διακινδύνευε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ παρέχοντας βοήθεια, τροποποίησε στο Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης τον προορισμό επιλέγοντας το λιμάνι Μερσίνα της Τουρκίας αντί της Καλαμάτας όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το πρακτορείο το πλήρωμα μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε τοποθεσία στο σύστημα και τελικά η Τουρκία να μην είναι ο πραγματικός προορισμός. Σημειώνεται ότι η Μερσίνα απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από διυλιστήριο της Συρίας, όπου οι αρχές ισχυρίζονταν ότι το πλοίο κατευθυνόταν αρχικά προτού κατασχεθεί στα ανοιχτά του Γιβραλτάρ στις αρχές Ιουλίου.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι δεν επιβεβαίωσαν το νέο προορισμό του τάνκερ που μεταφέρει 2,1 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αξίας περίπου 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, δεν έχει υπάρξει κάποια άμεση αντίδραση από την Τουρκία ο πρόεδρος της οποίας συνομιλεί απευθείας με την Τεχεράνη και τη Ρωσία για το θέμα του πολέμου στη Συρία.

Σύμφωνα με το σύστημα εντοπισμού πλοίων MarineTraffic.com το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή νότια της Σικελίας στη Μεσόγειο και λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα με την οποία κινείται εκτιμάται ότι θα φτάσει στη Μερσίνα σε περίπου μια εβδομάδα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το παρόν δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

UPDATE: The #AdrianDarya1 has traveled some 600 nautical miles (1,111km / 690 miles) since departing Gibraltar 3.5 days ago. There's still about 750 more nautical miles before reaching the international waters outside Greece. pic.twitter.com/BIIS4kJcH1

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) August 22, 2019