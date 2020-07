Θρίλερ με την ειδική Σύνοδο Κορυφής για τις στρατηγικές σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας

Eνα πραγματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες αναφορικά με την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής τον Σεπτέμβριο με θέμα τη στρατηγική σχέση Ε.Ε. – Τουρκίας. Πρόκειται για κάτι που ανακοίνωσε ο Κύπριος κυβερνητικός Κυριάκος Κούσιος. Σύμφωνα με τα όσα είπε «ο πρόεδρος Σαρλ Μισέλ πρότεινε και οι ηγέτες δέχθηκαν να γίνει έκτακτη συνάντηση κορυφής τον Σεπτέμβριο, όπου θα συζητηθεί η στρατηγική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία».

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την Αθήνα, αλλά ούτε και από διπλωματικές πηγές των Βρυξελλών. Μένει να φανεί τι ισχύει καθώς εάν το θέμα της Τουρκίας συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών, τότε υπάρχει ιδιαίτερη αναβάθμιση. Και αυτό διότι κανείς δεν γνωρίζει τι θα αποφασίσουν οι ηγέτες σε αυτή τη συνάντηση.

Σημειώνεται πως στο ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία έθεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Αναστασιάδης σύμφωνα με tweet του εκπροσώπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μπάρεντ Λέιτς. «Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε σύντομο μήνυμα για τις σχέσεις με την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Αναστασιάδη», ανέφερε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY

Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0

