Θλίψη για τον θάνατο του Καμερουνέζου πρόσφυγα που έφτασε μέχρι τη Ρόμα

Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής Τζόζεφ Μπουάς έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια, προσπάθησε να κάνει πραγματικότητα το όνειρο για μια καλύτερη ζωή, όμως η μοίρα του επεφύλασσε άσχημο παιχνίδι καθώς άφησε την τελευταία του πνοή μόλις στα 21 του χρόνια από καρδιακή προσβολή. Ο Μπουάς βρέθηκε στην Ιταλία μαζί με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες από το Καμερούν σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Είχε πιστέψει στην υπόσχεση ενός διακινητή που του συστήθηκε ως μάνατζερ να τον βοηθήσει να ενταχθεί σε επαγγελματικό σύλλογο, όμως τον εγκατέλειψε (αφού εισέπραξε ένα χρηματικό ποσό) μόνο και …έρημο στον σταθμό Termini. Για ένα διάστημα τριγύριζε άστεγος στους δρόμους της Ρώμης όμως στη συνέχεια βρήκε «καταφύγιο» στην Liberi Nantes μια ομάδα που απαρτίζεται αποκλειστικά από πρόσφυγες.

Μάλιστα, οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε τον οδήγησαν στις Ακαδημίες της Ρόμα (έπαιξε στο πρωτάθλημα Νέων), ενώ για ένα διάστημα έκανε προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα. Τη σεζόν 2016-17 δόθηκε δανεικός στη Βιτσέντζα (ομάδα της Serie B), ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ρουμανικού πρωταθλήματος.

