Θεσσαλονίκη: Συνωστισμός και ξύλο έξω από take away μπαρ στο κέντρο της πόλης

Αλλη μια νύχτα συνωστισμού και έντασης εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς η… μόδα να παίρνουμε ποτά από take away μπαρ καλά κρατεί. Στη συμβολή των οδών Προξένου Κορομηλά και Καρόλου Ντηλ για ακόμη ένα βράδυ και πιο συγκεκριμένα, αυτό της Παρασκευής, 22 Μαΐου, είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος για να πιει το ποτό του έξω από καταστήματα που πωλούσαν ποτά με τη μέθοδο του take away. Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα… ευτράπελα.

Τι συνέβη, όμως; Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, την ώρα που ο δρόμος ήταν κλειστός από τον κόσμο που είχε «πλημμυρίσει» το σημείο, ένα Ι.Χ. με δύο επιβαίνοντες προσπάθησε να τον διασχίσει, με αποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση από τους νεαρούς που διασκέδαζαν με το ποτό στο χέρι. Συγκεκριμένα, ένα άτομο από το πλήθος επιτέθηκε στους δύο άνδρες με μπουνιές (σ.σ.: επέβαιναν σε κάμπριο) για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Με την επέμβαση των ψυχραιμότερων, ο επιτιθέμενος απομακρύνθηκε και το αυτοκίνητο αποχώρησε από το σημείο προτού φτάσει επί τόπου ισχυρή αστυνομική δύναμη που ζήτησε παράλληλα από τους νεαρούς -ως επί το πλείστον- παρευρισκόμενους, να διαλυθούν.

Πηγή: Έθνος