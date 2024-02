Θέατρο, μουσική, προβολές την άνοιξη σε Βόλο και Ν. Ιωνία

Με θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές προβολές η άνοιξη του 2024 στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Νέας Ιωνίας, το «Αχίλλειον» και την Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου.

Με καλλιτεχνικές προτάσεις που αφορούν στον χώρο των παραστατικών τεχνών και των κινηματογραφικών προβολών, υποδέχεται την άνοιξη του 2024 ο Δήμος Βόλου. Στους χώρους των πλήρως λειτουργικών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες χώρων του Δημοτικού Θεάτρου Νέας Ιωνίας, του «Αχίλλειον» και της υπέροχης αίθουσας συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Βόλου, θα πραγματοποιηθούν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, καθώς και κινηματογραφικές προβολές για όλες τις ηλικίες. Παράλληλα οι συγκεκριμένοι χώροι φιλοξενούν καθημερινά τις πολιτιστικές δραστηριότητες τοπικών συλλόγων, φορέων και καλλιτεχνικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και παρουσιάζουν στο κοινό τη δουλειά τους.

Οι καλλιτεχνικές δράσεις που ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για την άνοιξη του 2024, αφορούν στις παρακάτω παραστάσεις, συναυλίες και προβολές:

Θέατρο:

-4 Μαρτίου, Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας – Πολιτιστικό Κέντρο, Βότκα Μολότοφ του Νηλ Σάιμον, βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ, διασκευή: Ελένη Ράντου, σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης, στον ρόλο του Τσέχωφ ο Τάσος Χαλκιάς, πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Κατερίνα Γερονικολού, Λυδία Σγουράκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη, Χάρης Χιώτης.

Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Τσέχωφ, μετά την τεράστια επιτυχία του καλοκαιριού και τα συνεχή sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται σε χειμερινή περιοδεία. Πρόκειται για μία ακόμα εντυπωσιακή παραγωγή από την εταιρεία «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη.

-31 Μαρτίου, Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας – Πολιτιστικό Κέντρο, «Η Τουρκομερίτισσα» (βασισμένη στη ζωή της Μαρίκας Νίνου) σε κείμενο – σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά με την Ελένη Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο.

Η sold out παράσταση «Η Τουρκομερίτισσα» (βασισμένη στη ζωή της Μαρίκας Νίνου), σε κείμενο – σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά, με την Ελένη Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νέας Ιωνίας την Κυριακή 31 Μαρτίου και ώρα 21.00.

Η Τουρκομερίτισσα διακρίθηκε σε δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς: Στον 41ο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Π.Ε.Λ. (2022), όπου βρέθηκε στα 8 καλύτερα θεατρικά έργα της χρονιάς, παίρνοντας έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πεζογραφίας «ΚΕΦΑΛΟΣ» (2023), όπου και πάλι βρέθηκε στα 8 καλύτερα θεατρικά έργα της χρονιάς, παίρνοντας έπαινο από το ιστορικό Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς.

Μια γλυκόπικρη παράσταση που αποτελεί φόρο τιμής στους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής και ειδικότερα στην Αρμένισσα τραγουδίστρια Ευαγγελία Αταμιάν, που ξεριζώθηκε από την πατρίδα της στη Μικρά Ασία, μεγάλωσε στην προσφυγούπολη της Κοκκινιάς, ξαναβαφτίστηκε Μαρίκα Νίνου και δοξάστηκε όσο καμία άλλη στην εποχή της.

Ο Δημήτρης Καρατζιάς και η Ελένη Ουζουνίδου συναντιούνται και πάλι, μετά την «Ψιλικατζού», που παρουσιάστηκε για 2 σεζόν στον Πολυχώρο Voult και αυτή τη φορά με μια αληθινή ιστορία. Για την ερμηνεία της, στην Ψιλικατζού, η Ελένη Ουζουνίδου ήταν υποψήφια για το Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα Θεατρικά βραβεία Κοινού 2019 του Αθηνοράματος και πήρε το 3ο βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα Βραβεία Κοινού All4fun και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης.

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

-6 Απριλίου, Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας – Πολιτιστικό Κέντρο, Σκηνές από ένα γάμο του Ίνγκµαρ Μπέργκµαν, Νίκος Ψαρράς – Μαρίνα Ασλάνογλου, σκηνοθεσία Έλενα Καρακούλη.

Το συγκλονιστικό αριστούργημα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν «Σκηνές από ένα γάμο» σε σκηνοθεσία της Έλενας Καρακούλη με τους Νίκο Ψαρρά και Μαρίνα Ασλάνογλου, μετά την επιτυχημένη πορεία του στο Σύγχρονο Θέατρο και μετά την ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό στη Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, πρόκειται να παρουσιαστεί σε επιλεγμένα φεστιβάλ και πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Οι «Σκηνές από ένα γάμο» γράφηκαν ακριβώς 50 χρόνια πριν, αρχικά ως τηλεοπτική σειρά και έπειτα ως κινηματογραφική ταινία με παγκόσμια επιτυχία. «Χρειάστηκαν δυόμισι μήνες για να γράψω αυτές τις σκηνές. Μου πήρε μια ολόκληρη ενήλικη ζωή για να τις ζήσω» έλεγε ο Μπέργκμαν.

Πράγματι, η ιστορία της Μαριάννε και του Γιόχαν αποτυπώνει με αδυσώπητη ειλικρίνεια και σχεδόν ντοκουμενταρίστικο ρεαλισμό τα στάδια μιας συζυγικής σχέσης.

-21 Απριλίου, «Αχίλλειον», Φαίδρας Άτοπος της Δήμητρας Μήττα σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη, Φαίδρα: Ηρώ Μουκίου, πρωτότυπη μουσική με αρχαία επτάχορδη λύρα επί σκηνής: Νίκος Ξανθούλης.

Το έργο «Φαίδρας Άτοπος» της Δήμητρας Μήττα, με την Ηρώ Μουκίου, μετά τη θριαμβευτική υποδοχή του κοινού στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και στην Αθήνα με τη σύμπραξη του Νίκου Ξανθούλη με μελωδίες αρχαίας επτάχορδης λύρας επί σκηνής, ξεκινάει την περιοδεία του σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και έρχεται στον Βόλο στο «Αχίλλειον» στις 21/4, και ώρα 20.30 για μία παράσταση.

Η παράσταση απέσπασε διθυραμβικές κριτικές! Ο συγκλονιστικός μονόλογος για τη γυναικεία ψυχή – που όμως αφορά όλους – τον έρωτα και τις βλαβερές συνέπειές του, τη σάρκα και τις αδυναμίες της. Ένας ύμνος στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, τις ανισότητες που υφίσταται η γυναίκα σε κάθε κοινωνία από το πριν έως το τώρα ίσως και το μετά.

-12 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας – Πολιτιστικό Κέντρο, Ο αδελφός μου ο Αμαντέους του Μηνά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη, με την Πέμη Ζούνη.

Η άγνωστη ιστορία της αδελφής του Αμαντέους Μότσαρτ από τον Μηνά Βιντιάδη. Μια γυναίκα που δεν της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Ένα παιδί-θαύμα που έμεινε στην αφάνεια. Η Πέμη Ζούνη και η Βάνα Πεφάνη συναντιούνται ξανά. Αφορμή η Νάνερλ Μότσαρτ. Μια γυναίκα του 18ου αιώνα, και οι δύο σύγχρονες γυναίκες και καλλιτέχνιδες, δημιουργούν, σχεδιάζουν και συνομιλούν με το τότε και το σήμερα, μοιράζονται τις ανησυχίες τους, εξερευνούν τρόπους αφήγησης και επικοινωνίας, ανακαλύπτοντας ομοιότητες και διαφορές για τη θέση της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο.

-Προβολές: 5, 6, 7 και 27, 28, 29 Μαρτίου, «Αχίλλειον».

Θα πραγματοποιηθούν προβολές των κινηματογραφικών ταινιών «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και «Το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις» για σχολεία της πόλης (η ταινία επιλέγεται από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων). Έχουν επιλεγεί προς προβολή οι παρακάτω ταινίες:

-Φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Εύας Νάθενα. Ηθοποιοί: Όλγα Δαμάνη, Στάθης Σταμουλακάτος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Πρωτόπαππα, Έλενα Τοπαλίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Γεωργιάννα Νταλάρα, Χρήστος Στέργιογλου, Δημήτρης Ήμελλος, Χριστίνα Μαξούρη, Αγορίτσα Οικονόμου, Μιχάλης Οικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη, Νίκη Παπανδρέου, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Τσορτέκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

Διάρκεια: 97 λεπτά, χώρα παραγωγής: Ελλάδα.

-Το άλλο με τον Τοτό, το ξέρεις; (παιδική γαλλική ταινία μεταγλωττισμένη), διάρκεια 84 λεπτά.

Το γέλιο είναι πηγή ζωής για μικρούς και μεγάλους.

Μια απίστευτη περιπέτεια ξεκινάει!

Ο πιο αξιαγάπητος… άτακτος, για πρώτη φορά ολοζώντανος στη μεγάλη οθόνη, όπου θα γελάσουν τα παιδιά κάθε ηλικίας, με γκάφες όπως είναι οι θεαματικές τούμπες και οι ζαβολιές.

-Στο πλαίσιο των κινηματογραφικών προβολών του CineDoc πραγματοποιήθηκαν ήδη προβολές των «Το Τέλειο Γεύμα» του Αλέξανδρου Μερκούρη – κινηματοθέατρο Αχίλλειον, «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» της Βάλερυ Κοντάκου – Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας, «Who Iam Not» της Tunde Skovrán και στις 16 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας «Το Γελαστό Παιδί» (The Laughing Boy), του Alan Gilsenan (91’, 2022, Ιρλανδία) για το κοινό και 29/2 και 5/3 για τα σχολεία.

-Μουσική:

Στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Βόλου, στις 27 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία – αφιέρωμα στην «Ημέρα Θεάτρου» με τις Σύλβια Τσιμπανάκου και Αννίτα Λεφάκη.

Κατά τη διάρκεια των εαρινών μηνών, από το Τμήμα Μουσικής θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Ωδείο «Μουσικές Κυριακές», ημέρες ανοιχτών εργαστηρίων μουσικής (open courses) με αντικείμενα όπως ο κινηματογράφος, η κλασική κιθάρα, το λυρικό τραγούδι, η μουσική δωματίου κ.ά.

Κατά τη διάρκεια των open courses οι συναυλίες και λοιπές δράσεις, θα πραγματοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα για να γεμίσει μελωδίες ο πεζόδρομος της οδού Μεταμορφώσεως και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις μίας μουσικής ανοιξιάτικης γιορτής.

Εντός του Απριλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Βόλου, θα ξεκινήσει κύκλος μουσικών δράσεων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας με επισκέψεις της σε σχολεία της πόλης στο πλαίσιο μουσικού εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και συναυλίες επετειακές για τα 100 χρόνια της Ορχήστρας, ενώ θα αξιοποιηθεί και ο εξωτερικός χώρος των εγκαταστάσεων της Φιλαρμονικής στην περιοχή του Παλαιού Λιμεναρχείου για τη διεξαγωγή μουσικών και λοιπών εκδηλώσεων.

-Αποκριά:

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού της Αποκριάς 2024, την Κυριακή 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στους πεζόδρομους Ερμού και Κουμουνδούρου μεγάλη αποκριάτικη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Καθαρή Δευτέρα (18 Μαρτίου), στο πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου – παραλία, θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι με μουσική και σαρακοστιανά εδέσματα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.