Θεατρική παράσταση στη Λέσχη εργαζομένων και νεολαίας Βόλου

Η Λέσχη εργαζομένων και νεολαίας σε συνεργασία με το περιοδεύον θεατρικό εγχείρημα «Ρε Αλέξης», παρουσιάζει την Παρασκευή 15/09 στις 20:30 στον πεζόδρομο μπροστά από το χώρο της Λέσχης (Μεταμορφώσεως 19) το έργο του Χάουαρντ Ζιν «ο Μάρξ στο Σόχο». Η παρακολούθηση του έργου είναι ελεύθερη για όλους. Προαιρετική οικονομική ενίσχυση των καλλιτεχνών.

Παίζει: Kυριάκου Βασίλης

Σκηνοθεσία: Kυριάκου Βασίλης/Nίκος Σέργης

Διδασκαλία:Χριστίνα Ασλανίδου

Αφίσα:Στέλλα Καναβού

Απαυδισμένος ο Καρλ Μαρξ από το τέταρτο Μνημόνιο της «αριστεροδεξιάς» κυβέρνησης εν Ελλάδι, επιστρέφει στη γη και στην ελληνική επικράτεια για να αποκαταστήσει τις απόψεις του. Βρήκε χρυσή ευκαιρία και το γεγονός πως ο «Επίτιμος» ανέβηκε στον πάνω κόσμο ώστε για μια ώρα να κατέβει αυτός στη γη και να τα βάλει με τον κάθε διαχειριστή του καπιταλισμού αλλά και με τον Πίπερ που προσπαθεί να διαστρεβλώσει τις απόψεις του και να μεταφράσει το Κεφάλαιο.

” Μα εγώ Πίπερ δεν είμαι μαρξιστής!”. Στην εποχή των υποκριτικών Je suis…, o ίδιος δηλώνει εν τέλει το ” Je ne suis pas marxiste ” καταγγέλλοντας ουσιαστικά αυτούς που τον ερμηνεύουν ως Αγία Γραφή αλλά και αυτούς που θεωρούν πως το μέλλον της ανθρωπότητας είναι το συνεχές There Is No Alternative (TINA).

O Xάουαρντ Ζιν προσγειώνει τον Μαρξ στη σφαίρα του πραγματικού και και με τις επικαιροποιήσεις μας είναι ζωντανός το 2017. Παρ`όλα αυτα κάνει μία ανασκόπηση στην προσωπική του ζωή, πολλές φορές με αυτοσαρκασμό, θυμούμενος έτσι την σχέση του με την γυναίκα του Τζένη Βεστφάλλεν, την Λένχεν, την αγάπη του στις κόρες του,την ένδεια και τον θάνατο των παιδιών του και τη σχέση του με τον επιστήθιο φίλο του Ένγκελς αλλά και την αντιπαράθεση του με τον Μιχαήλ Μπακούνιν που συμβολικά και σατυρικά εισβάλλει στο σπίτι του στο Σόχο.Εκεί στο Σόχο αναλύουν ο καθείς με τον δικό του τρόπο την Παρισσινή Κομμούνα του 1871.

” Προλετάριοι δεν έχετε να χάσετε τίποτα άλλο πέραν από τις αλυσίδες σας! ”

150 χρόνια από την έκδοση του Κεφαλαίου και 100 χρόνια από την Οκτωβριανή επανάσταση και το φάντασμα του Μαρξ πλανάται στον κόσμο όσο παραμένουν οι αιτίες οι παλιές.