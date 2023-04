Θα είναι το καλοκαίρι του 2023 το θερμότερο στην ιστορία; «Είμαστε στην ευθεία για την καταστροφή», λέει ο καθηγητής Ζερεφός

Προοδευτικά θα αυξηθούν οι ακραίες θερμοκρασίες, οι πυρκαγιές και οι ξηρασίες τους μήνες του καλοκαιριού στη χώρα μας, λόγω της κλιματικής κρίσης. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εδώ και χρόνια έχει μιλήσει για τον κίνδυνο ερημοποίησης που διατρέχει η περιοχής της Μεσόγειου.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης φυσικών καταστροφών, την Τετάρτη 26/4, μίλησε στο MEGA για την κλιματική αλλαγή και το καλοκαίρι του 2023.

«Είναι πιθανό να έχουμε το πιο θερμό καλοκαίρι. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι προοπτικές για το επόμενο καλοκαίρι είναι δυσοίωνες. Και αυτό το υπογραμμίζουν οι μεγάλες θερμοκρασίες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ισπανία, στη Γαλλία αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό που λέμε κλιματική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, με τη μέση τιμή σε αρκετά σημεία της χώρας να έχει αυξηθεί ακόμη και κατά 1,3 βαθμούς, όπως μεταδίδουν «ΤΑ ΝΕΑ».

«Είμαστε στην ευθεία για την καταστροφή, τρέχουμε με 900 χλμ/ώρα απέναντι σε ένα τοίχο με τον οποίο τις προσεχείς δεκαετίες, θα συγκρουστούμε», προειδοποίησε ο Χρήστος Ζερεφός, ομότιμος καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΘ, προσθέτοντας πως σε βάθος 15-20ετίας «Μπορεί να μην δούμε 50άρια, αλλά 45άρια για μέρες μπορεί να δούμε. Το φαινόμενο θα το έχουμε πιο συχνά και μπορεί να διαρκεί και περισσότερο».

Αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιές

Την ίδια ώρα, έχουν μειωθεί σημαντικά οι βροχοπτώσεις και μεγαλώνουν τα διαστήματα ξηρασίας με τις δασικές πυρκαγιές να απειλούν να κάνουν στάχτη ό,τι πράσινο απέμεινε.

«Ρωτήστε κάποιον που ζει στο Σουδάν, γιατί τέτοιες είναι οι θερμοκρασίες που θα αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα σε 15 – 20 χρόνια. Θέλει μεγάλη προσοχή για τις πυρκαγιές», είπε ο κ. Ζερεφός.

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σε κάποια νησιά μας το νερό των γεωτρήσεων θα είναι πλέον υφάλμυρο. «Στη Μύκονο αυτήν την στιγμή υπάρχουν χιλιάδες γεωτρήσεις, οι οποίες αντλούν όσο νερό μπορούν να αντλήσουν, αλλά μέσα σε δύο χρόνια θα έχουμε υφαλμύρωση, δηλαδή θα “μπει” η θάλασσα μέσα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν αναστρέφεται», εξήγησε ο κ. Λέκκας.

Πώς θα έμοιαζε η Αθήνα με 48 ή 49° C;

«Πρόκειται για μια τελείως ακραία θερμοκρασία που ξεπερνά οποιοδήποτε σενάριο, αφού στην Αθήνα η μέγιστη τιμή που έχουμε καταγράψει είναι 44,8° C. Μια θερμοκρασία της τάξεως των 48° C είναι οπωσδήποτε επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή, ειδικά αν έχει μεγάλη διάρκεια. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να φανταστούμε τις επιπτώσεις: το 2007 με τον μεγάλο καύσωνα είχαμε δασικές πυρκαγιές χωρίς άνεμο και είχαμε και νεκρούς. Αυτές οι θερμοκρασίες συνιστούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή», αναφέρει ι κ. Λαγουβάρδος μιλώντας στα ΝΕΑ.

«Κλιματική κρίση σημαίνει ότι αυξάνει η θερμοκρασία αργά και σταθερά, λόγω της ανθρωπογενούς παρέμβασης και αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Όχι μόνο από την άποψη εκδήλωσης πυρκαγιών, της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, της βιοποικιλότητας, όλα αυτά ουσιαστικά καταλήγουν στην ερημοποίηση. Μία ”Σαχάρια εικόνα”, όπου δεν υπάρχει βιοποικιλότητα και κυρίως δεν υπάρχει η επάρκεια νερού και υπάρχει απογύμνωση του εδάφους και βεβαίως δασικές φωτιές», ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο MEGA.

Πηγή: Έθνος