Τέξας: Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε την άμβλωση σε έγκυο με επικίνδυνη κύηση

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας εμπόδισε προσωρινά μια έγκυο γυναίκα να κάνει επείγουσα άμβλωση, με απόφαση που εξέδωσε αργά την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου. Το δικαστήριο «πάγωσε» την απόφαση ενός κατώτερου δικαστηρίου που θα επέτρεπε στην Cate Cox, η οποία μήνυσε την πολιτεία ζητώντας άμβλωση με δικαστική εντολή.

«Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ουσία, το Δικαστήριο αναστέλλει διοικητικά την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου της 7ης Δεκεμβρίου 2023», αναφέρεται στην απόφαση.

Το δικαστήριο σημείωσε ότι η υπόθεση θα παραμείνει εκκρεμής ενώπιόν του, αλλά δεν σημείωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να εκδοθεί πλήρης απόφαση. Η Cox είναι έγκυος 20 εβδομάδων. Το αγέννητο μωρό της διαγνώστηκε με μια θανατηφόρα γενετική πάθηση και λέει ότι οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της θέτουν σε κίνδυνο την υγεία της.

Μετά την απόφαση, ο δικηγόρος της Kate Cox δήλωσε ότι εξακολουθούν να ελπίζουν πως το αίτημα της πολιτείας θα απορριφθεί γρήγορα.

«Μιλάμε για επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Η Kate είναι ήδη 20 εβδομάδων έγκυος», δήλωσε η Molly Duane δικηγόρος στο Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν πρέπει να χρειάζεται να εκλιπαρούν για υγειονομική περίθαλψη σε δικαστήριο».

Republicans repeat after me. It’s never been about saving children. It’s controlling women. The GOP doesn’t care if she dies. It’s one less person to vote against their draconian laws. Women wake the hell up. GOP women, get a damn backbone. #KateCox #Abortion #Texas #KenPaxton pic.twitter.com/HXc8r6K2eY

