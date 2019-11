Τέξας: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών – Ζημιές σε σπίτια, εκκενώνονται περιοχές

Για τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο στο Port Neches του Τέξας, κάνουν λόγο πληροφορίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Bίντεο δείχνει μια γιγαντιαία φωτιά που φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό.

Οι Αρχές προειδοποιούν για νέες εκρήξεις, ενώ εκκενώνονται περιοχές σε ακτίνα 64 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το hellasjournal.com.

