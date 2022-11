Τέξας: Η συγκλονιστική στιγμή που διασώστες σώζουν ένα βρέφος

Δύο αστυνομικοί από το Τέξας έσωσαν τη ζωή ενός βρέφους μόλις ενός μηνός, το οποίο είχε σταματήσει να αναπνέει. Το περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες που έχουν πάνω τους οι αστυνομικοί, που επιχείρησαν σε σπίτι στο Μιζούρι.

Ειδικότερα, όλα συνέβησαν όταν οι γονείς απελπισμένοι κάλεσαν για βοήθεια, όταν το κοριτσάκι τους έπαψε να αναπνέει. Δύο αστυνομικοί «όρμησαν» μέσα στο σπίτι της οικογένειας, άρπαξαν το μωρό και του έκαναν τεχνητές αναπνοές, επαναφέροντάς το, κυριολεκτικά στη ζωή.

Officer Richard DuChaine saved a baby’s life!

Thursday, DuChaine and his partner, Officer Charles Owen, responded to a call for a 1-month-old girl who wasn’t breathing. Arriving before EMS, they sprinted into the house, where the father handed the baby over to DuChaine.

1/3 pic.twitter.com/xU5nezzqCc

— kcpolice (@kcpolice) November 7, 2022