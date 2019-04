Τέξας: Έξι νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στο αεροδρόμιο Kerrville του Τέξας. Από την συντριβή έχουν χάσει την ζωή τους έξι άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος τύπου Beechcraft BE58 είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο West Houston.

Six people have died after a Beechcraft BE58 crashed in a ravine while preparing to land at Kerrville Municipal Airport, Texas. https://t.co/yNLheXcufy pic.twitter.com/Bjd5Cfsrhb

