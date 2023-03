Τέμπη: Εκδίδεται στην Ελλάδα ο πατέρας του 28χρονου μηχανοδηγού – Επικοινωνία Δένδια με Τσαβούσογλου

Τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δέχτηκε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Τσαβούσογλου «τον ενημέρωσε για τη θετική έκβαση του ελληνικού αιτήματος για την έκδοση στην Ελλάδα Έλληνα πολίτη, πατέρα ενός από τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I received a phone call from #Türkiye FM, @MevlutCavusoglu who informed me on the positive outcome of 🇬🇷’s request for the extradition to #Greece of a Greek citizen, father of one of the victims of the accident in Tempi. (1/2) pic.twitter.com/JvHLVsdvT4

