Τέλος το «12345» για password – Η Βρετανία απαγορεύει τη χρήση των εύκολων κωδικών πρόσβασης

Η Βρετανία γίνεται η πρώτη χώρα που απαγορεύει τους συνηθισμένους και εύκολα προβλέψιμους κωδικούς πρόσβασης, όπως «admin» ή «12345», στο πλαίσιο μίας πρωτοποριακής νομοθεσίας για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.

Από σήμερα, εάν ένας χρήστης προτείνει έναν παρόμοιο εύκολο κωδικό πρόσβασης κατά τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, θα του ζητείται να τον αλλάξει.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο NordPass, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι κωδικοί πρόσβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι ήταν το «123456» και το… «password».

Common and easily guessed passwords like 'admin' or '12345' are being banned in the UK as part of world-first laws to protect against cyber attackshttps://t.co/Sc5v5j6QNo

— Sky News (@SkyNews) April 29, 2024