Τελικός Eurovision 2019: Νικητής η Ολλανδία – Ελλάδα και Κύπρος εκτός 10άδας (vids)

Mε το μότο «Dare to Dream» (Τολμήστε να ονειρευτείτε) πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/5 ο μεγάλος τελικός του 64ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που φιλοξενήθηκε φέτος στο Εκθεσιακό Κέντρο του Τελ Αβίβ, μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ2 και τον παρακολούθησαν 200 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού καθορίστηκε από τον συνδυασμό των βαθμολογιών των κριτικών επιτροπών και των τηλεθεατών και από τις 41 χώρες. Στον τελικό διαγωνίστηκαν 26 φιναλίστ και η έναρξη ήταν εκρηκτική. Η Ελλάδα κατέκτησε την 21η θέση, ενώ η Κύπρος την 15η. Νικήτρια τού φετινού μουσικού διαγωνισμού τραγουδιού αναδείχθηκε η Ολλανδία με το τραγούδι «Arcade»

Ο ντροπαλός νεαρός με ένα πιάνο και μοναδικό όπλο τη φωνή του κέρδισε τον φετινό 64ο διαγωνισμό της Eurovision στο Ισραήλ. Χωρίς λαμπερά κοστούμια, χωρίς εντυπωσιακά εφέ και χορογραφίες ο 25χρονος Ντάνκαν Λόρενς και το πιάνο του έφεραν την πρωτιά στην Ολλανδία. Ο Ντάνκαν ντε Μουρ Λόρενς έγραφε κυρίως τραγούδια για λογαριασμό άλλων ερμηνευτών, τώρα έγινε εκείνος το κεντρικό αστέρι.

Κατόπιν, το ολλανδικό «The Voice» του άλλαξε τη ζωή. Εκεί είχε και την πρώτη του επαφή με την Eurovision, καθώς coach του στο παιχνίδι ήταν η Ίλσε ΝτεΛάνγκε, που συμμετείχε στον διαγωνισμό με το συγκρότημα «Common Linnets» το 2014.

Το ολλανδικό τραγούδι κέρδισε τις εντυπώσεις από πολύ νωρίς στην κούρσα της Eurovision ως το Τελ Αβίβ. Μετά τη νίκη του Ντάνκαν Λόρενς η Ολλανδία θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό έπειτα από 45 ολόκληρα χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν με τους Τιτς και το Ding-a Dong που κατέκτησαν την πρώτη θέση.

Η περσινή νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision, Netta (Νέτα) εμφανίστηκε ντυμένη πιλότος και οδήγησε το αεροπλάνο της Eurovision πάνω από την πόλη Τελ Αβίβ, προσφέροντας εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά.Υπό τους ήχους εβραϊκών τραγουδιών οι επιβάτες του αεροπλάνου της Netta, δηλαδή οι τραγουδιστές των 26 χωρών έκαναν πανηγυρικά την εμφάνισή τους στη σκηνή της Eurovison. Η Νέτα ένωσε τις δυνάμεις της με την Dana International και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό στην αίθουσα. Οικοδεσπότες και του τελικού ήταν ο Ερέζ Ταλ, η Μπαρ Ραφαέλι, ο Ασσί Αζάρ και η Λούσι Αγιούμπ.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών ήταν: 1. Μάλτα, 2. Αλβανία, 3. Τσεχία, 4. Γερμανία, 5. Ρωσία, 6. Δανία, 7. Άγιος Μαρίνος, 8. Βόρεια Μακεδονία, 9. Σουηδία, 10. Σλοβενία, 11. Κύπρος, 12. Ολλανδία, 13. Ελλάδα, 14. Ισραήλ, 15. Νορβηγία, 16. Ην. Βασίλειο, 17. Ισλανδία, 18. Εσθονία, 19. Λευκορωσία, 20. Αζερμπαϊτζάν, 21. Γαλλία, 22. Ιταλία, 23. Σερβία, 24. Ελβετία, 25. Αυστραλία, 26. Ισπανία. Το supermodel και παρουσιάστρια της βραδιάς Μπαρ Ρεφαέλι πήρε συνέντευξη από τον Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος δημιούργησε το φόρεμα της Dana International το 1998 και μίλησε για τις γυναίκες με ισχυρή προσωπικότητα.

Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση ήταν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στη ραδιοφωνική μετάδοση για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, ο Δημήτρης Μεϊδάνης.

Η Ελλάδα με την Κατερίνα Ντούσκα στο «Better Love» και η Τάμτα με το «Replay» της Κύπρου εμφανίστηκαν στην 13η και 11η θέση αντίστοιχα.

Κατερίνα Ντούσκα: «Τα έδωσε όλα» στη σκηνή του τελικού της Eurovision



Μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης 14/5, η Κατερίνα Nτούσκα με το τραγούδι «Better Love» πρoκρίθηκε στον αποψινό τελικό και εμφανίστηκε στην 13η θέση, λίγο μετά την Κύπρο και την Τάμτα που ερμήνευσε το «Replay» στην 11η θέση.

Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, η Κατερίνα έστειλε το δικό της μήνυμα μέσα από τα Instagram Stories της: «Γεια σε όλους! Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα! Η μεγάλη μέρα του τελικού έφτασε! Η στιγμή που όλοι περιμέναμε! Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Σημαίνει πολλά για μένα. Ψηφίστε μας! Είμαστε το νούμερο 13!»

Η εμφάνιση της Κατερίνας Ντούσκα με το «Better Love», ένα αναγεννησιακό παραμύθι, βγαλμένο από τον πίνακα «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» του Ολλανδού ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος, δεν θα μπορούσε να είναι πιο άρτια και καλοδουλεμένη. Είναι φανερό ότι η Ελληνίδα ερμηνεύτρια και η ομάδα της δούλεψαν εντατικά και με αγάπη για την παρουσίαση του κομματιού της Ελλάδας στη Eurovision 2019.

Η Φουρέιρα εντυπωσίασε όλο τον πλανήτη

Η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και με την performance της στον τελικό, «μάγεψε» όλη την Ευρώπη για ακόμα μία φορά!

Ένα χρόνο μετά τη θριαμβευτική της εμφάνιση στο διαγωνισμό και μία ημέρα αφότου κυκλοφόρησε, από την Panik Records, το πρώτο της διεθνές EP με τίτλο «Gypsy Woman», η pop diva συμμετείχε σε ένα special interval act με τίτλο «θρύλοι της Eurovision».

Φορώντας μία custommade δημιουργία Vrettos Vrettakos, του σχεδιαστή που την έντυσε και στον περσινό διαγωνισμό, κεντημένη με περισσότερα από 250.000 κρύσταλλα Swarovski και εμπνευσμένη από τα εμβληματικά shows των burlesque και follies bergeres του Παρισιού, άφησε τους πάντες άφωνους!

Απογοήτευσε η Μαντόνα στη Eurovision

Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και παρουσίασε επί σκηνής το εντυπωσιακό της show. Ερμήνευσε δύο τραγούδια της, την μεγάλη της επιτυχία, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από τριάντα χρόνια, «Like a Prayer», αλλά και το νέο της single «Future» feat Quavo.

Εκατομμύρια τηλεθεατές απ’ όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την εμφάνιση της Μαντόνα (Madonna). Η βασίλισσα της ποπ βρέθηκε στη σκηνή της φετινής Eurovision για να ερμηνεύσει το κλασσικό πλέον «Like a Prayer», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από τριάντα χρόνια και το νέο της single «Future», που συμπεριλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ με τίτλο «MADAME X».

Δυστυχώς, όμως, η Μαντόνα δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις καθώς σε αρκετά σημεία φάλτσαρε, ενώ η σκηνική της παρουσία ήταν χλιαρή. Παράλληλα, επέλεξε να φορέσει τα περίφημα eye patches, δημιουργίες του Έλληνα Gregory Kara (Γρηγόρης Καραβάς).

Παράλληλα, το στιγμιότυπο που θα συζητηθεί και σχολιαστεί περισσότερο, είναι πως η Μαντόνα κατάφερε να εμφανίσει στη σκηνή τη σημαία της Παλαιστίνης. Στις πλάτες δύο χορευτών που ήταν αγκαλιασμένοι υπήρχαν οι σημαίες Ισραήλ και Παλαιστίνης. Οι ιθύνοντες της Eurovision είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τη συγκεκριμένη κίνηση της βασίλισσας της ποπ.

