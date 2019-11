Τελικό Συνέδριο για το έργο MED Greenhouses στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Το Τελικό Συνέδριο του έργου MED Greenhouses, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των έργων Interreg MED 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30 στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Φυτόκο.

Το έργο MED Greenhouses έχει ως στόχο την κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνητικών έργων που έχουν υλοποιήσει οι συμμετέχοντες φορείς τα τελευταία χρόνια και την προώθηση των καινοτόμων θερμοκηπίων στην περιοχή της Μεσογείου.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν φορείς της τετραπλής έλικας όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ακαδημαϊκοί φορείς, Επιχειρήσεις, Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και εκπρόσωπος της Κοινότητας Green Growth του Προγράμματος INTERREG MED, ο οποίος θα μιλήσει για τις δράσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και των συνεργειών των έργων Πράσινης Ανάπτυξης του INTERREG MED.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και θα υπογραφή το Μνημόνιο Συμφωνίας Κατανόησης για την προώθηση οικο-καινοτόμων επενδύσεων και την Πράσινη Ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα, μεταξύ εκπροσώπων των 6 χωρών που συμμετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) και φορέων χάραξης πολιτικής.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30 , οδός Φυτόκου, Περιφερειακή Οδός, Νέα Ιωνία Βόλου, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η εγγραφή είναι απαραίτητη εδώ: https://medgreenhouses.interreg-med.eu/index.php?id=10773.

Agenda session 1 – Sustainable Agriculture & Energy Efficiency

The MED Greenhouses project

09:00 – 09:30 Registration

09:30 – 09:45 Welcome Speech (Project Coordinator – Prof. Papachatzis)

09:45 – 10:00 Welcome Speech (Governor of Thessaly – K. Agorastos)

10:00 – 10:20 Presentation of Project Results / Achievements (Prof. Papachatzis)

10:20 – 10:40 Presentation of the ATI-Cluster & the MoU/A (P. Filippidis)

10:40 – 11:00 Gap Analysis & Policy Recommendations (K. Karampourniotis)

11:00 – 11:30 break

11:30 – 11:50 Gardenia greenhouse growers’ group. A case of a greenhouse growers cluster (N. Tsalouchos & T. Lampis)

11:50 – 12:10 Recent trends and Development in greenhouse horticulture (A. Sapounas)

12:10 – 12:30 EU funding opportunities for greenhouses growers (G. Dimokas)

12:30 -12:50 Green Growth Community – HP (D. Kokosioulis – Dynamic Vision)

12:50 – 14:00 break