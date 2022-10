Teletubbies: Η επιστροφή της σειράς και οι αντιδράσεις με το νέο «Sun Baby»

Η δημοφιλής σειρά Teletubbies επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία του Netflix.

Η εταιρεία απευθύνθηκε στην ομάδα που έφερε τη σειρά ξανά στο προσκήνιο το 2015 για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού Nick Jr. της Nickelodeon και κυκλοφόρησε το τρέιλερ.

Έτσι, τις πολύχρωμες στολές των Tinky Winky, Dipsy, La-La, και Po θα φορέσουν για άλλη μια φορά οι Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland και Rachelle Beinart, ενώ την αφήγηση στα αγγλικά θα αναλάβει ο Tituss Burgess.

Αντιδράσεις για το νέο Sun Baby

Παρόλο που ο σχεδιασμός της σειράς δεν απέχει πολύ από το παιδικό του 1997, οι δημιουργοί αποφάσισαν να αλλάξουν το μωρό που καλημερίζει το κοινό. Πρόκειται για το δημοφιλές Sun Baby, ένα μωρό – ήλιο που εμφανιζόταν στην αρχή κάθε επεισοδίου σε μορφή CGI. Πλέον αυτό αντικαταστάθηκε από ένα άλλο μωρό, τελείως διαφορετικό, χωρίς καμία απόχρωση του κίτρινου ή κάποιου χαρακτηριστικού που να θυμίζει ότι είναι το Μωρό – Ήλιος.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ των Teletubbies

Πολλοί από τους χρήστες των social media αντέδρασαν με το τρέιλερ που κυκλοφόρησε το Netflix για τα Teletubbies και το νέο Sun Baby που για εκείνους δεν θυμίζει καθόλου τον ήλιο.

«Μου κατέστρεψαν την παιδική μου ηλικία», ««Ειλικρινά το Sun Baby με ενοχλεί πολύ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει το κεφάλι του μωρού κίτρινο για να θυμίζει ήλιο όπως οι άλλες εκδοχές. Εδώ μοιάζει με ένα τεράστιο κεφάλι μωρού που επιπλέει στον ουρανό, είναι απλά περίεργο» σχολίασαν μερικοί χρήστες του Twitter.

how the fuck you gonna have teletubbies without the baby sun??? get over yallself

— ember (@grotesquebagel) October 19, 2022