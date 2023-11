Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμάστριά της έπαθε ανακοπή πριν ξεκινήσει η συναυλία στη Βραζιλία

Η Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Estádio Olímpico Nilton Santos στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το βράδυ της Παρασκευής και απαθανατίστηκε να πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή της στο κοινό μέσα στον καύσωνα.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του All Too Well, η Τέιλορ άρπαξε το μπουκάλι από έναν βοηθό της, περπάτησε στο κέντρο της σκηνής και το πέταξε στο πλήθος.

Το viral βίντεο των θαυμαστών από το περιστατικό είχε τη λεζάντα: «Η Τέιλορ πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή που χρειάζεται βοήθεια ενώ τραγουδάει το All Too Well».

🏟️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well 💪 #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9

— Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 18, 2023